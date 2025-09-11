Explota Conmebol: nadie puede creer lo que este futbolista argentino dijo tras perder contra Ecuador

La fecha FIFA de septiembre llegó a su final y dejó partidos emocionantes, como la victoria 1-0 de Ecuador sobre Argentina en la última jornada de las Eliminatorias CONMEBOL rumbo al Mundial 2026. Si bien es cierto que ambos equipos no se jugaban la clasificación, el historial entre ambos ha sido muy apretado últimamente y, ahora, Nicolás González, delantero del combinado argentino, soltó unas palabras impensadas tras la derrota.

Luego de que haya finalizado el encuentro, Nico González pasó por zona mixta mientras los futbolistas ecuatorianos festejaban la victoria, un gesto que no le gustó nada al argentino. “Hoy nos tocó perder, pero nos vamos con la frente en alto”, comenzó. Y luego soltó: “Los muchachos (futbolistas de Ecuador) acá están contentos, parece que ganaron la final del mundo”. Claro, fue en tono de broma por el efusivo festejo de Ecuador. Por otro lado, Lionel Scaloni puso de reemplazo de Lionel Messi a Franco Mastantuono .

@Argentina / X Nicolás González se burló de los jugadores de Ecuador

Estas palabras de González generaron mucha controversia en redes sociales donde, por ejemplo, el periodista José Carlos Crespo reveló haber visto a viejos jugadores de Argentina escaparse de la concentración y festejar “como si hubiesen ganado la final del mundo” ante una Ecuador “C”.

El corresponsal se refiere al partido entre Ecuador y Argentina jugado el 10 de octubre del año 2017, en la última jornada de las Eliminatorias CONMEBOL rumbo al Mundial de Rusia 2018. En aquella ocasión, la ‘Albiceleste’ necesitaba un triunfo para clasificar a la Copa del Mundo y, con un hattrick de Messi, vencieron por 3-1 en Quito y festejaron eufóricos la clasificación.

Yo los vi ganarle a un Ecuador “C” con escapada de concentración incluida y festejar, en efecto, como si hubiesen ganado la final del mundo.



Dicho sea de paso menos soberbia y más aplicación, Nicolás, que ayer Alan Stevn Franco Palma jugando de lo que nunca juega te comió con… https://t.co/HIUGGymJ0f — José Carlos Crespo (@josecarloscresp) September 10, 2025

¿Qué le espera a Argentina y a Ecuador previo el Mundial 2026?

Con ambos equipos clasificados al Mundial 2026, los dos países deberán afrontar la fecha FIFA de octubre con partidos amistosos. El 10 de octubre, Argentina enfrentará a Venezuela y, luego, hará lo propio contra Puerto Rico el día 13 en Estados Unidos. Por el lado de Ecuador, enfrentarán a Estados Unidos el día 10 y cerrarán la fecha FIFA ante México el día 14 de octubre.