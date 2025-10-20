deportes
Liga Mexicana del Pacífico: Estos son los equipos con más títulos en la historia de la LMP

En los siguientes párrafos podrás conocer la lista de los equipos que más títulos han sumado en la historia de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

equipos-mas-titulos-historia-liga-mexicana-del-pacifico.jpg
X: Naranjeros de Hermosillo
Alan Chávez - Marktube
Home Run Azteca
Todo está listo para disfrutar de la temporada 2025 - 2026 correspondiente a la Liga Mexicana del Pacífico , la cual es, para muchos expertos, la más importante dentro del beisbol mexicano. En ese sentido, luce interesante conocer el nombre de los equipos más ganadores en la historia de la LMP.

Manny Barreda cumple el sueño de jugar con Naranjeros de Hermosillo

Posiblemente sean los Naranjeros de Hermosillo la primera escuadra que venga a tu memoria al hablar de los equipos más ganadores de la Liga Mexicana del Pacífico; sin embargo, este no es el único. Detrás de él vienen una serie de instituciones que, con el paso de los años, han logrado el mote de más ganadores de la LMP.

¿Cuáles son los equipos más ganadores de la Liga Mexicana del Pacífico?

En efecto, son los Naranjeros de Hermosillo quienes lideran este apartado al sumar un total de 17 campeonatos en su historia, el primero en 1961 y el último en la temporada 2024. En el segundo lugar aparecen los Tomateros de Culiacán, escuadra que la sigue de cerca con un total de 13 títulos hasta ahora.

El Top 3 lo cierran los Venados de Mazatlán, institución histórica y cultural de la Liga Mexicana del Pacífico, con nueve campeonatos hasta ahora, mientras que en el cuarto sitio aparecen los Yaquis de Ciudad Obregón con siete trofeos. Finalmente, en el quinto lugar se vislumbran los Ostioneros de Guaymas con cinco campeonatos en sus vitrinas.

¿Todos los equipos de la LMP han sido campeones alguna vez en su historia?

La respuesta es no. De hecho, son solo pocos los equipos que han tenido la fortuna de conquistar la LMP en su historia, motivo por el cual la temporada que se avecina llama poderosamente la atención en función de las posibles sorpresas que se puedan dar en el diamante.

¿Cuándo inicia la temporada 2025 - 2026 de la LMP?

Debes saber que, al momento de esta nota, la temporada ya inició. El calendario de la Liga Mexicana del Pacífico marcó el inicio de su campaña el pasado miércoles 15 de octubre del 2025, y algo a considerar es que, en este torneo, únicamente habrá diez escuadras que buscarán darlo todo en el terreno de juego.

Liga Mexicana del Pacífico (Pertenece a Home Run Azteca)
