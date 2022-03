Fallece el joven luchador Black Warrior Jr

La lucha libre se volvió a llenar de luto, por el sensible fallecimiento del joven Black Warrior Jr. durante la tarde del jueves 17 de marzo. El esteta llevaba este deporte en sus venas y aunque tenía una carrera corta, se pronosticaba que su talento lo podría llevar a los primeros planos.

La noticia de la muerte de Black Warrior Jr. fue dada por compañeros luchadores, entre ellos Chacho Herodes Jr.

“Quisiera que fuera una broma mi brotheeer siempre serás el Baby Warrior. Descansa en paz mi Maluma Warrior 😢 La versión original de los MÁSTER JR. Dios tiene planes y jamás podremos estar en contra de su voluntad mi Dios te proteja entre sus brazos”, indicó

¿De qué murió Black Warrior Jr?

El luchador Black Warrior Jr murió a los 24 años de edad, en la Ciudad de México. Aún no se saben las causas, pero versiones indican que fue un tema relacionado a problemas del corazón.

TE PODRÍA INTERESAR: EN RECIENTES DÍAS MURIO SCOTT HALL

Black Warrior Jr nació en familia de luchador

Black Warrior Jr. desde su nacimiento estaba inmerso en el ambiente de la lucha libre, pues es hijo de Jesús Toral, mejor conocido como Black Warrior, un luchador que marcó una época en el Consejo Mundial de Lucha Libre, quien perdió la máscara ante Místico en 2006, durante el 73 aniversario de esa empresa.

Black Warrior Jr. quien llevaba por nombre Ramsés, era además nieto de Mano Negra, por lo cual llegó a portar el nombre en algún momento de su trayectoria.

Era bisnieto de Rebelde Rojo, sobrino de Sanely, y estaba casado con la hija de Negro Casas y Dalys la Caribeña, por lo que en el la familia, conocía y tenía contacto con Psycho Clown y la familia Alvarado.

Fue precisamente Psycho Clown, quien también se manifestó en redes para dar su pésame por este sensible fallecimiento.

TE PODRÍA INTERESAR: LUCHA LIBRE AAA LLEGARÁ A TIJUANA

El mensaje de Psycho Clown destinado a Black Warrior Jr

“Tus ganas de salir adelante, la entrega que le dabas cada día siempre por tu familia. Los momentos que coincidimos me di cuenta que siempre buscabas crecer, en tu trabajo y como persona. Y esos consejos que me llegabas a pedir siempre los tomaste de la mejor manera, siempre aprendiendo para buscar triunfar.

Tus hijos, mis sobrinos, se quedarán con un gran ángel que desde el cielo les cuidará.

Psycholocos, la rifa de mi máscara fue para apoyar su situación y él me llamó agradecido con ustedes por ese bonito gesto, fue la última vez que platiqué con él”.