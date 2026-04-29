Fanático de Rockstar Games predijo la fecha de lanzamiento del GTA VI ¡Hace 6 años!

El GTA VI se ha convertido en uno de los juegos más esperados y deseados por millones de personas alrededor del mundo, sobre todo, por la cantidad de filtraciones e información que ha surgido en torno a este videojuego a lo largo de los más recientes años.

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Se sabe que el Grand Theft Auto saldrá a la venta a finales de este año después de reprogramar su lanzamiento en un par de ocasiones. Sin embargo, ¿sabías que un fanático del GTA VI estableció que su llegada se daría por estas fechas hace más de seis años? Esta es la historia.

El fan que predijo la fecha de lanzamiento del GTA VI hace 6 años

En medio de los rumores que indican que el GTA VI podría sufrir una nueva modificación en su día de lanzamiento, en redes sociales se ha hecho viral el nombre MFDAMO, cuenta de X que se ha hecho muy popular luego de predecir la fecha oficial hace más de seis meses.

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Rockstar Games reportedly holds a grudge against journalist Jason Schreier.



In November 2023, he leaked the planned announcement date for the first GTA VI trailer a full day early.



Rockstar lead character artist stated that the team did not want him “snooping around their… pic.twitter.com/U6s4rXpDtF — Pirat_Nation 🔴 (@Pirat_Nation) April 26, 2026

Fue precisamente el 19 de noviembre del 2020 cuando este usuario de redes sociales sorprendió con un tweet en donde hace referencia al Doctor Manhattan de Watchmen, mismo que iba acompañado con la leyenda “19 de noviembre 2026” haciendo referencia a la llegada del GTA VI.

Esta situación luce por demás curiosa no solo porque, para esas fechas, el GTA VI no estaba planeado, sino también porque la PlayStation 5 apenas se había lanzado. Cabe decir que la predicción fue olvidada durante mucho tiempo hasta ahora, que volvió a ser recordada debido a lo increíble que suena.

¿Cuánto costará el GTA VI?

Reportes extraoficiales sostienen que el costo del GTA VI podría alcanzar los 100 dólares al considerarse uno de los juegos más costosos de todos los tiempos. Sin embargo, expertos en la materia insisten en que su precio no será tan elevado, pues el mismo podría ir de 60 a 80 dólares.