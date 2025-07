Fans acusaron que ellos fueron los 5 peores jugadores de Pumas contra Orlando City: los motivos

José Caicedo, Piero Quispe, Pablo Bennevendo, Jorge Ruvalcaba y Pedro Vite fueron señalados como los 5 peores jugadores de Pumas en la victoria 4-3 en los penaltis ante Orlando City por la Leagues Cup 2025 . El equipo de Efraín Juárez sufrió durante los 90 minutos y, con un Keylor Navas espectacular, se quedó con el partido en los penales. Sin embargo, los aficionados no se vieron muy conformes con el resultado.

Ellos fueron los 5 peores jugadores de Pumas ante Orlando City

1. José Caicedo

Si bien tuvo una valoración de 7.1 sobre 10 en SofaScore, el mediocampista fue, según los aficionados, el peor de la cancha: “Vendan a Caicedo”, “Caicedo debió salir antes que Leo, que Pussetto y que Piero”, “Abran los ojos, se tienen que deshacer de Caicedo”, “Que alguien me diga que hace en el equipo Caicedo”, fueron algunos comentarios en la red social de X. Por otro lado, la afición del América señaló a los 4 peores jugadores en la derrota ante Real Salt Lake .

2. Piero Quispe

El mediocampista peruano ingresó en la segunda mitad, pero su nivel no fue bueno y los aficionados lo llenaron de críticas: “Que se vaya Piero”, “Definitivamente Quispe estorba”, “Quispe una verdadera lágrima”, “Quispe no me gustó nada hoy”, “Quispe ya tiene contadas las horas”, expresó la afición de Pumas en redes sociales.

3. Jorge Ruvalcaba

El extremo tuvo poca influencia en ataque y los aficionados del conjunto universitario no dudaron a la hora de tirarle palos: “Por favor ya manden a volar a Ruvalcaba, no es jugador de Primera División”, “Ruvalcaba mete mucho muchísimo... lejos de Pumas eres una basura, no puedes dar un pase de 3 metros”, “Que se vaya Ruvalcaba”, comentaron los aficionados.

4. Pablo Bennevendo

El lateral izquierdo fue de los peores jugadores del equipo, según SofaScore, y la afición de Pumas también estuvo de acuerdo: “Que jamás vuelva a jugar Bennevendo”, “Que no juegue más el Bennevendo”, “Las que desperdicia Bennevendo... Que penoso que a eso se dedique”, “Es un petardo más”, fue la reacción de la afición a su partido.

5. Pedro Vite

El brasileño fue refuerzo de Pumas para este Apertura 2025, pero le está costando mucho ganarse a la afición. “No empiecen a tirarle a Vite”, “Que huevón es Vite”, “Hoy no pintó en la cancha Vite”, “Pedro Vite empieza a preocupar”, “Vite pinta a ser un muertazo. Ya mejor denle chance que juegue en la media porque de extremo no le da”, expresaron su enojo los aficionados en redes sociales.