Aficionados del Wolverhampton reaccionan al fichaje de Raúl Jiménez: “Estoy en lágrimas”

Uno siempre vuelve a dónde fue feliz y si no me creen, pregúntenle a Raúl Alonso Jiménez. El famoso 'Lobo de Tepejí del Río' volverá a las filas del Wolverhampton tras quedar como agente libre en el presente mercado de transferencias. El ariete mexicano no fue renovado por el Fulham y al quedar como agente libre, el club con el que brilló con luz propia en la Premier League lo repatrió a sus filas.

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A través de un muy emotivo vídeo, los Wolves dieron a conocer la noticia del regreso y rápidamente los internautas se encargaron de hacer el posteo viral. Los aficionados del ahora cuadro de la EFL Championship (segunda división de Inglaterra) expresaron su alegría y dejaron joyas de comentarios como los siguientes: : "Este es posiblemente el día más grande en la historia del club", ''ESCALOFRÍOS, el equipo de medios de los lobos han jodidamente arrasado en el parque.'', ''PASA EL BALÓN A RAÚL Y ANOTARÁ 🇲🇽🐺'', ''Si tuviéramos que pasar por la última temporada para llegar a esta temporada, lo haría 100 veces más.'', entre otros.

Su primera experiencia en una segunda división

A pesar de toda la ilusión por parte de la afición del Wolverhampton al regreso de Jiménez, la temporada no pinta para ser nada sencilla para el club del Molineux. Los Wolves descendieron en la campaña pasada y tendrán que buscar el ascenso en una de las segundas divisiones más complicadas del futbol mundial.

24 clubes, dos ascensos directos y un play-off entre cuatro clubes por un solo lugar es a lo que se enfrenta el Wolverhampton en la siguiente campaña del futbol inglés. Con ello, Raúl Alonso Jiménez y compañía no tienen margen de error si quieren regresar a la elite del futbol mundial lo más pronto posible.