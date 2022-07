Los favoritos y lo que tienes que saber del Grupo F de Qatar 2022

México. Las selecciones de Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia conforman el Grupo F de la Copa del Mundo Qatar 2022 que se disputará desde el 21 de noviembre.

Enfrentamientos y días de los encuentros del Grupo F

Marruecos y Croacia iniciarán las acciones del grupo el 23 de noviembre a las 10:00 AM en el Estadio Al Thumama. A las 1 de la tarde (Tiempo del centro de México) Bélgica jugará en la cancha del Estadio Al Rayyan ante la selección de Canadá.

La segunda jornada se realizará el domingo 27 de noviembre, comenzando con el duelo entre Bélgica vs Marruecos en el estadio Al Thumama a partir de la 7:00 AM. En el Internacional Jalifa, las selecciones de Croacia y Canadá se enfrentarán a las 10 de la mañana.

La tercera ronda y última se llevará a cabo el jueves 1 de diciembre con los encuentros entre Croacia vs Bélgica (Estadio Al Rayyan) y Canadá vs Marruecos (Estadio Al Thumama). Los partidos se jugarán a las 9:00 AM.

Los favoritos del Grupo F de Qatar 2022

La selección de Bélgica es la gran favorita para llevarse el grupo, ya que con la clase de jugadores que cuenta (Kevin De Bruyne, Rumelu Lukaku, Thibaut Courtois, Eden Hazrad, entre otros) no debe tener problemas para ser primero del sector. Los dirigidos por Roberto Martínez buscarán estar más alto que lo conseguido en el Mundial de Rusia 2018 donde llegaron hasta el tercer lugar.

El conjunto de Croacia, que llegó a la final en Rusia 2018, se perfila para ser el segundo favorito del grupo. Sus grandes figuras como Luka Modric, figura del Real Madrid, el mediocampista Ivan Perisic (Tottenham) y Marcelo Brozovic (Inter) deben hacer la diferencia para los croatas.

Canadá y Marruecos tienen pocas posibilidades para avanzar a los octavos de final.

El representante de Concacaf llega por primera vez a la Copa del Mundo desde México 86. Una selección con jóvenes figuras que comienzan a destacar en el futbol mundial teniendo como su máximo representante a Alphonso Davies, jugador del campeón de la Bundesliga Bayern Munich.

Por su parte, la selección de Marruecos (22 en el ranking de la FIFA) buscará dar la gran sorpresa. Los africanos son dirigidos por el bosnio Vahid Halilhodzis y tienen como su figura a Achraf Hakimi del PSG.