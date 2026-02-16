logo deportes horizontal
Tanjiro Kamado (Castillo Infinito) ya está disponible en Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2

El protagonista de Demon Slayer regresa con su versión de la película Castillo Infinito, ahora jugable en Versus como DLC individual o dentro del Pase de personajes.

Notas,
Esports

Escrito por: Raúl Núñez

La nueva versión de Tanjiro Kamado (Castillo Infinito) ya está disponible como contenido descargable para Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2, ampliando el roster del título con una interpretación inspirada directamente en la esperada película del arco final.

Los jugadores pueden adquirir el personaje de forma individual por un precio sugerido de $4.99 USD, o como parte del Pase de personajes de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito”, disponible por $29.99 USD. Esta segunda opción incluirá futuras incorporaciones al DLC que se anunciarán próximamente.

El paquete añade a Tanjiro Kamado (Castillo Infinito) como personaje jugable en el modo Versus, permitiendo a los fans experimentar su estilo de combate actualizado, además de contenido cosmético adicional como fotos de perfil, citas exclusivas y decoraciones personalizadas.

Esta versión del protagonista refleja su evolución dentro del arco narrativo del Castillo Infinito, con una presentación visual y movimientos que capturan la intensidad de esta etapa clave de la historia. El nuevo tráiler ya está disponible y ofrece un vistazo a sus habilidades en acción.

Se espera que en los próximos meses se revelen más personajes que formarán parte del Pase, ampliando aún más las opciones competitivas y el contenido para los jugadores.