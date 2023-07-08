La posible alineación de México contra Costa Rica | Cuartos de Final Copa Oro

Por el pase a las semifinales. México jugará este sábado 8 de julio ante Costa Rica, en los Cuartos de Final de la Copa Oro 2023, en el AT&T Stadium, casa de los Vaqueros de Dallas, encuentro que tu podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes.

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Para este duelo, la Selección Mexicana llegó como líder del Grupo B, gracias a dos triunfos —Honduras y Haití— y una derrota, en la última fecha, contra Qatar; por su parte, Costa Rica fue segundo lugar en el Sector C, boleto que consiguió tras vencer a Martinica por pizarra de 6-4.

Memo Ochoa compara a los delanteros de la Selección Mexicana

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La posible alineación de México contra Costa Rica

Luego del descalabro ante Qatar, el conjunto de Jaime Lozano buscará retomar el rumbo y avanzar a las semifinales, donde ahora sí podrán contar con César Montes, quien estuvo suspendido toda la Fase de Grupos, por la expulsión que sufrió en la Nations League contra Estados Unidos.

Portero: Memo Ochoa

Defensas: Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vázquez y Jesús Gallardo

Medios: Edson Álvarez, Luis Romo, Luis Chávez

Delanetro: Orbelín Pineda, Herny Martín y Uriel Antuna

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Este 11 también marca el regreso de Sánchez a la titularidad, luego de que se perdiera el partido contra los asiáticos por doble amarilla en la Fase de Grupos. Además de Antuna, Gallardo, Martín, tras las rotaciones que tuvo Lozano para darle descanso a sus jugadores.

