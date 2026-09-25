Nadie imagina quién estuvo detrás del traspaso de Santiago Bueno a Club América

Santiago Bueno fue uno de los fichajes de última hora que consiguió cerrar el Club América en el mercado de verano. El zaguero central llegó desde el Wolverhampton de Inglaterra mediante un préstamo que lo mantendrá ligado a Coapa hasta el final del Clausura 2027. Sin embargo, hubieron dos protagonistas esenciales para que su llegada sea una realidad.

Tras llegar a México, el futbolista uruguayo aseguró que dejar Inglaterra y cambiar su día a día no fue una decisión fácil de tomar para su familia. Sin embargo, el proyecto del América prometía ser tentador, pero fueron Raúl Jiménez y Brian Rodríguez quienes terminaron de convencer al defensor central de 27 años.

Raúl Jiménez y Brian Rodríguez, muy importantes en el fichaje de Santiago Bueno

El defensa uruguayo jugó los últimos tres años en el Wolves de la Premier League. Allí compartió vestidores con Raúl Jiménez, quien regresó al conjunto inglés para afrontar la presente temporada. Según lo mencionado por Santiago Bueno, el delantero fue vital para que su llegada al América sea un éxito.

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“Cuando apareció el interés de venir al América, empecé a hablar con Raúl, hice una buena relación tanto con él como con su familia. Al principio no quería hablarlo porque no sabía si iba a salir, hasta que llegó un momento que tuve que hablarlo y le daba un poco de pena porque me tenía que ir. Estaba muy bien en el club, pero la verdad que es un gran desafío para mí y estoy más que preparado para asumirlo”, expresó.

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Pero eso no es todo, ya que Santiago Bueno también escuchó el consejo de Brian Rodríguez, futbolista con el cual comparte plantel en la Selección de Uruguay y que formaron parte del equipo que disputó el Mundial 2026.

“Principalmente que Brian esté acá y que se haya quedado para mí fue importante, no es lo mismo llegar a donde no conoces a nadie a que haya caras conocidas. El que él esté aquí me da esa confianza desde el primer día y lo que Raúl me explicó y me contó mucho más allá de lo que ya sabía del club, de la magnitud internacionalmente que tiene, la verdad que cada cosa que me dijo él, Brian y Seba Cáceres es así o más aún”.

|MEXSPORT

Santiago Bueno espera por su debut en el América

Santiago Bueno todavía no suma minutos oficiales con el América. Aunque ya está habilitado para jugar, Guillermo Almada decidió esperar mientras el defensor se adaptaba a la altura de la Ciudad de México. Por ese motivo, quedó fuera de los Clásicos ante Cruz Azul y Chivas.

El uruguayo aseguró que la altura se hizo sentir en sus primeros entrenamientos, pero considera que ya está preparado para jugar. Su primera oportunidad podría llegar este domingo, cuando las Águilas visiten al Necaxa por la Jornada 10 del Apertura 2026. La decisión de incluirlo dependerá de Almada.