¡Toma nota! Esta es la agenda de partidos por el mundo en la FECHA FIFA
La Fecha FIFA de marzo presenta una agenda de alto nivel, con sabor mundialista en los amistosos y los repechajes para los últimos boletos para la Copa del Mundo.
Se avecina una de las jornada de FECHA FIFA más intensas de las cuales se tenga registro y es que en los próximos 6 días se darán los últimos seis boletos disponibles para acudir a la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero sumado a ello ocurrirán partidos amistosos de alta categoría, ya con sabor mundialista como el México ante Portugal del sábado 28 de marzo o el Francia vs Brasil a jugarse en Boston, entre muchos otros enfrentamientos.
México se vuelve epicentro con uno de los repechajes, que se disputan en Guadalajara y Monterrey y que dejará a dos selecciones invitadas al Mundial de la FIFA. Pero además en la reinauguración del Estadio Banorte (Estadio Azteca) el anfitrión México mide fuerzas ante Portugal, top 10 del mundo aunque sin Cristiano Ronaldo.
En México, hay seis selecciones involucradas. Monterre verá jugar este jueves a Bolivia en contra de Surinam y el vencedor se verá las caras ante Irak el próximo martes en una final en la que el ganador pasará al Mundial.
En el mismo formato, Nueva Caledonia enfrenta a Jamaica y el que gane tendrá que enfrenta a El Congo, todo esto en Guadalajara.
|Fecha
|Partido
|Estadio
|Horario (CDMX)
|Jueves 26
|Bolivia vs. Surinam
|Estadio Monterrey
|16:00 h
|Jueves 26
|Nueva Caledonia vs. Jamaica
|Estadio Guadalajara
|21:00 h
|Martes 31
|Rep. Dem. del Congo vs. (Ganador NC/JAM)
|Estadio Guadalajara
|15:00 h
|Martes 31
|Irak vs. (Ganador BOL/SUR)
|Estadio Monterrey
|21:00 h
Repechaje de UEFA reparte seis boletos para la Copa Mundial de la FIFA
En la EUFA hay mucha expectativa con 16 selecciones con hambre de triunfo. Ubicadas en cuatro grupos A, B, C y D, estas selecciones tendrán partidos de Semifinal y los ganadores irán por un boleto de la Final.
Italia, una de las selecciones de mayor tradición en el mundo, anhela regresar a un Mundial y para ello primero tendrá que ganarle a Irlanda y después medirse ante Gales o Bosnia para tener ese acceso al Mundial que está a menos de tres meses de distancia.
|Ruta
|Partido
|Sede
|Horario (CDMX)
|A
|Italia vs. Irlanda del Norte
|Roma, Italia
|13:45 h
|A
|Gales vs. Bosnia y Herzegovina
|Cardiff, Gales
|13:45 h
|B
|Ucrania vs. Suecia
|Estadio Ciutat de Valencia (neutral)
|13:45 h
|B
|Polonia vs. Albania
|Varsovia, Polonia
|13:45 h
|C
|Eslovaquia vs. Kosovo
|Bratislava, Eslovaquia
|11:00 h
|C
|Turquía vs. Rumania
|Estambul, Turquía
|11:00 h
|D
|República Checa vs. Irlanda
|Praga, Rep. Checa
|13:45 h
|D
|Dinamarca vs. Macedonia del Norte
|Copenhague, Dinamarca
|13:45 h
|Ruta
|Partido
|Horario (CDMX)
|Ruta A
|Ganador (ITA/NIR) vs. Ganador (WAL/BIH)
|12:45 h
|Ruta B
|Ganador (UKR/SWE) vs. Ganador (POL/ALB)
|12:45 h
|Ruta C
|Ganador (SVK/KOS) vs. Ganador (TUR/ROU)
|12:45 h
|Ruta D
|Ganador (CZE/IRL) vs. Ganador (DEN/MKD)
|12:45 h
Los amistosos más importantes por el Mundo en la FECHA FIFA de marzo
Los partidos ya son de carácter o categoría mundialista, por ejemplo, en Boston habrá un duelo de Francia en contra de Brasil que evoca episodios en la historia del futbol, o qué decir del Inglaterra ante Uruguay, además del Países Bajos ante Noruega.
México tiene un par de desafíos, encontrándose ante Portugal este sábado 28 de marzo y ante Bélgica el martes en Chicago.
|Fecha
|Partido
|Sede / Ciudad
|Horario (CDMX)
|Jueves 26
|Francia vs. Brasil
|Boston (Gillette Stadium)
|14:00 h
|Jueves 26
|Croacia vs. Colombia
|Camping World Stadium
|14:00 h
|Viernes 27
|Inglaterra vs. Uruguay
|Wembley, Londres
|13:45 h
|Viernes 27
|Suiza vs. Alemania
|Basilea, Suiza
|13:45 h
|Viernes 27
|Países Bajos vs. Noruega
|Ámsterdam
|13:45 h
|Viernes 27
|España vs. Serbia
|Estadio de la Cerámica
|14:00 h
|Sábado 28
|EE. UU. vs. Bélgica
|Mercedes-Benz, Atlanta
|13:30 h
|Sábado 28
|México vs. Portugal
|Estadio Banorte, CDMX
|19:00 h
|Domingo 29
|Colombia vs. Francia
|Northwest Stadium
|13:00 h
|Lunes 30
|Alemania vs. Ghana
|Estadio del Sttutgart
|12:45 h
|Martes 31
|España vs. Egipto
|RCDE Stadium
|11:00 h
|Martes 31
|EE. UU. vs. Portugal
|Mercedes-Benz Stadium de Atlanta
|17:00 h
|Martes 31
|Brasil vs. Croacia
|Camping World Stadium
|18:00 h
|Martes 31
|México vs. Bélgica
|Soldier Field
|19:00 h