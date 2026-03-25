¡Toma nota! Esta es la agenda de partidos por el mundo en la FECHA FIFA

La Fecha FIFA de marzo presenta una agenda de alto nivel, con sabor mundialista en los amistosos y los repechajes para los últimos boletos para la Copa del Mundo.

fecha fifa marzo 2026 agenda de partidos

Escrito por: Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Se avecina una de las jornada de FECHA FIFA más intensas de las cuales se tenga registro y es que en los próximos 6 días se darán los últimos seis boletos disponibles para acudir a la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero sumado a ello ocurrirán partidos amistosos de alta categoría, ya con sabor mundialista como el México ante Portugal del sábado 28 de marzo o el Francia vs Brasil a jugarse en Boston, entre muchos otros enfrentamientos.

México se vuelve epicentro con uno de los repechajes, que se disputan en Guadalajara y Monterrey y que dejará a dos selecciones invitadas al Mundial de la FIFA. Pero además en la reinauguración del Estadio Banorte (Estadio Azteca) el anfitrión México mide fuerzas ante Portugal, top 10 del mundo aunque sin Cristiano Ronaldo.

En México, hay seis selecciones involucradas. Monterre verá jugar este jueves a Bolivia en contra de Surinam y el vencedor se verá las caras ante Irak el próximo martes en una final en la que el ganador pasará al Mundial.

En el mismo formato, Nueva Caledonia enfrenta a Jamaica y el que gane tendrá que enfrenta a El Congo, todo esto en Guadalajara.

FechaPartidoEstadioHorario (CDMX)
Jueves 26Bolivia vs. SurinamEstadio Monterrey16:00 h
Jueves 26Nueva Caledonia vs. JamaicaEstadio Guadalajara 21:00 h
Martes 31Rep. Dem. del Congo vs. (Ganador NC/JAM)Estadio Guadalajara 15:00 h
Martes 31Irak vs. (Ganador BOL/SUR)Estadio Monterrey21:00 h

Repechaje de UEFA reparte seis boletos para la Copa Mundial de la FIFA

En la EUFA hay mucha expectativa con 16 selecciones con hambre de triunfo. Ubicadas en cuatro grupos A, B, C y D, estas selecciones tendrán partidos de Semifinal y los ganadores irán por un boleto de la Final.

Italia, una de las selecciones de mayor tradición en el mundo, anhela regresar a un Mundial y para ello primero tendrá que ganarle a Irlanda y después medirse ante Gales o Bosnia para tener ese acceso al Mundial que está a menos de tres meses de distancia.

RutaPartidoSedeHorario (CDMX)
AItalia vs. Irlanda del NorteRoma, Italia13:45 h
AGales vs. Bosnia y HerzegovinaCardiff, Gales13:45 h
BUcrania vs. SueciaEstadio Ciutat de Valencia (neutral)13:45 h
BPolonia vs. AlbaniaVarsovia, Polonia13:45 h
CEslovaquia vs. KosovoBratislava, Eslovaquia11:00 h
CTurquía vs. RumaniaEstambul, Turquía11:00 h
DRepública Checa vs. IrlandaPraga, Rep. Checa13:45 h
DDinamarca vs. Macedonia del NorteCopenhague, Dinamarca13:45 h
RutaPartidoHorario (CDMX)
Ruta AGanador (ITA/NIR) vs. Ganador (WAL/BIH)12:45 h
Ruta BGanador (UKR/SWE) vs. Ganador (POL/ALB)12:45 h
Ruta CGanador (SVK/KOS) vs. Ganador (TUR/ROU)12:45 h
Ruta DGanador (CZE/IRL) vs. Ganador (DEN/MKD)12:45 h

Los amistosos más importantes por el Mundo en la FECHA FIFA de marzo

Los partidos ya son de carácter o categoría mundialista, por ejemplo, en Boston habrá un duelo de Francia en contra de Brasil que evoca episodios en la historia del futbol, o qué decir del Inglaterra ante Uruguay, además del Países Bajos ante Noruega.

México tiene un par de desafíos, encontrándose ante Portugal este sábado 28 de marzo y ante Bélgica el martes en Chicago.

FechaPartidoSede / CiudadHorario (CDMX)
Jueves 26Francia vs. BrasilBoston (Gillette Stadium)14:00 h
Jueves 26Croacia vs. ColombiaCamping World Stadium14:00 h
Viernes 27Inglaterra vs. UruguayWembley, Londres13:45 h
Viernes 27Suiza vs. AlemaniaBasilea, Suiza13:45 h
Viernes 27Países Bajos vs. NoruegaÁmsterdam13:45 h
Viernes 27España vs. SerbiaEstadio de la Cerámica14:00 h
Sábado 28EE. UU. vs. BélgicaMercedes-Benz, Atlanta13:30 h
Sábado 28México vs. PortugalEstadio Banorte, CDMX19:00 h
Domingo 29Colombia vs. FranciaNorthwest Stadium13:00 h
Lunes 30Alemania vs. GhanaEstadio del Sttutgart12:45 h
Martes 31España vs. EgiptoRCDE Stadium11:00 h
Martes 31EE. UU. vs. PortugalMercedes-Benz Stadium de Atlanta17:00 h
Martes 31Brasil vs. CroaciaCamping World Stadium18:00 h
Martes 31México vs. BélgicaSoldier Field19:00 h

