Nota

En este fecha y hora compite Isaac del Toro en el Mundial de Ruta de Ruanda 2025

Isaac del Toro va a volver a representar a México en el Mundial de Ruta de Ruanda 2025.

En este fecha y hora compite Isaac del Toro en el Mundial de Ruta de Ruanda 2025
Instagram:isaac_deltoro_romero1
Luis Madrid - Marktube
Otros Deportes
El ciclista mexicano, Isaac del Toro , sigue compitiendo en el más alto nivel con el objetivo de seguir cosechando triunfos en el ciclismo, pues este 2025, ha sido su mejor año, ya que ha logrado subir al podio en más de una ocasión.

Ahora tiene una nueva oportunidad para demostrar el gran momento que está viviendo, ya que va a competir en el Mundial de Ruta 2025, el cual se celebra en la ciudad de Kigali, capital de Ruanda.

Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia

Recordemos que, el pasado 14 de septiembre, Isaac del Toro logró ganar el Trofeo Matteotti 2025, un momento muy especial para el ciclista mexicano y que representó la victoria 84 de su equipo, UAE Team Emirates, en lo que va de la temporada, mientras que para el mexicano fue la ocasión número 16 en su carrera.

¿Cuándo corre Isaac del Toro en el Mundial de Ruta de Ruanda 2025?

El mexicano va a volver a pedalear su bicicleta el próximo domingo 21 de septiembre, aunque su actividad en el Mundial de Ruta de Ruanda 2025, va a durar hasta el día 28, ya que Isaac del Toro participa en varias categorías, las cuales te dejamos a continuación:

Domingo 21 de septiembre

  • Contrarreloj Élite Varonil
  • 5:30 horas

Lunes 22 de septiembre

  • Contrarreloj Sub-23 Varonil
  • 5:15 horas

Viernes 26 de septiembre

Domingo 28 de septiembre

  • Carrera en Ruta Élite Varonil
  • 1:25 horas

Todos los horarios son en el tiempo del centro de México, por lo que para ver competir a Isaac del Toro se va a tener que madrugar y desvelar.

Isaac del Toro
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

