Fecha y HORA EXACTA para ver San Antonio Spurs vs New York Knicks, partido 1 de las Finales de la NBA 2026

Este miércoles 3 de junio, comienzas las Finales de la NBA 2026, serie que arranca en el AT&T Center con los Spurs de San Antonio siendo locales ante los Knicks de Nueva York que tienen la canche de ser campeones tras una sequía de apariciones en esta instancia que se remonta a 1999.

Será una serie Final en la que los Knicks buscan su primer campeonate en 53 años y es una gran interrogante de la versión que mostrarán para cortar con esa racha que aparecer como la tercera más crítica en la NBA, pues los Hawks y los Kings de Sacramento también tienen un ayuno de pesadilla aunque en la historia tenían otro nombre.

Las peores rachas sin ser campeón en la NBA

Sacramento Kings – 74 años (último título en 1950-51 como Rochester Royals) Atlanta Hawks – 67 años (último título en 1957-58 como St. Louis Hawks) New York Knicks – 53 años (último título en 1972-73) Portland Trail Blazers – 48 años (último título en 1976-77) Washington Wizards – 47 años (último título en 1977-78 como Washington Bullets)

Hora del Juego 1 de Las Finales: Spurs vs Knicks

El Juego 1 de Las Finales de la NBA que disputan los Spurs y los Knicks, se jugará desde las 6:30 de la tarde este miércoles 3 de junio. El enfrentamiento será en San Antonio y diversas plataformas tendrán la transmisión de este encuentro.

Stephon Castle, base de Spurs, recuerda la derrota en NBA Cup ante los Knicks

La Final de Spurs vs Knicks, tiene mucho qué comentar. Fue en 1999 la última aparición de los Knicks en una instancia de este tipo y curiosamente fue ante los Spurs, quinteta que se impuso en cinco juegos.

En diciembre del 2025, en la NBA Cup, los Knicks cortaron una racha de 52 años sin ningún campeonato, y lo lograron ante los Spurs, descalabro que este equipo no olvida.

"Obviamente, fue una derrota dura. No fue el fin de la temporada, así que no se siente tan mal como si terminara en los playoffs. Obviamente, queríamos ganar. Creo que, como competidores, queremos ganar todos los partidos", recordó Stephon Castle, base de los Spurs que toma esa derrota como motivación para estas Finales.

Los Brunson, reaparecen en la lucha por el campeonato para los Knicks

Por si no fuera poco, en 1999 Rick Brunson jugaba con los Knicks y se quedó cerca de ser campeón ante los Spurs; hoy él es asistente de entrenador y su hijo Jalen Brunson juega ahora con el equipo de Nueva York, lo que es una revancha familiar.

"Es bastante surrealista; es algo en lo que no había pensado", dijo Jalen Brunson sobre el ángulo de 1999. "Una vez que termine la temporada, una vez que termine mi carrera, habrá momentos para pensar en estas cosas... Definitivamente es una sensación genial", acotó Jalen.

🚨 KNICKS. SPURS. GAME DAY. 🚨



Two storied franchises, out to write new chapters in their history. Superstars Jalen Brunson and Victor Wembanyama collide on the biggest stage in basketball. Each team 4 wins away from becoming NBA Champions.



🏆 NYK: seeks their first… pic.twitter.com/Fz6WOvlukX — NBA (@NBA) June 3, 2026

La agenda de Las Finales 2026 de la NBA

JUEGO 1 Spurs vs Knicks 6:30 3 de junio 2026 en San Antonio

JUEGO 2 Spurs vs Knicks 6:30 5 de junio 2026 en San Antonio

JUEGO 3 Knicks vs Spurs 6:30 8 de junio en Nueva York

JUEGO 4 Knicks vs Spurs 6:30 10 de junio en Nueva York

JUEGO 5 Spurs vs Knicks 6:30 13 de junio en San Antonio *

JUEGO 6 Knicks vs Spurs 6:30 16 de junio en Nueva York *

JUEGO 7 Spurs vs Knicks 6:30 19 de junio en San Antonio *