Fecha y hora EXACTA para ver Pumas vs América en la Liguilla del Clausura 2026

La Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX trae uno de los partidos más apasionantes en la ronda de Cuartos de Final. Pumas y América se ven las caras en la Fase Final del campeonato, esto luego de que el Club Universidad Nacional terminara la Fase Regular como líder, mientras que el cuadro azulcrema fue octavo del certamen.

Dirigidos por Efraín Juárez, la escuadra del Pedregal y los de Coapa van a abrir la serie de 4tos de Final en la cancha del Estadio Banorte, partido a disputarse el 3 de mayo en punto de las 17:00 horas. Cabe mencionar, que Pumas no conoce la derrota como visitante en la presente campaña.

Posteriormente, el compromiso de vuelta se va a jugar en el Estadio Olímpico Universitario, encuentro que se tiene programado para disputarse el 10 de mayo a las 19:10 horas para definir a uno de los semifinalistas del campeonato.

Durante la Fase Regular del Torneo Clausura 2026, Pumas y América se enfrentaron en la Jornada 12 en Ciudad Universitaria, encuentro en el que los de la UNAM se hicieron de los tres puntos con gol de Robert Morales desde la vía del penalti. A lo largo del certamen, el delantero paraguayo culminó en el tercer puesto de la tabla de goleo al registrar ocho anotaciones en 1,400 minutos de actividad.

En su último compromiso, correspondiente a la Jornada 17 de la Fase Regular, Pumas obtuvo la victoria ante Pachuca en el Estadio Hidalgo. Del otro lado, el América, comandado por André Jardine, fue derrotado por el Atlas en el Estadio Banorte.

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