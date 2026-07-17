La Fecha y HORARIO para el Chivas de Guadalajara vs Toluca, juego de la Jornada 1 del Apertura 2026

El Apertura 2026 ya está en marcha y la Jornada 1 enfrentará a las Chivas de Guadalajara vs los Diablos Rojos del Toluca en el Estadio Akron. El equipo dirigido por el argentino Gabriel Milito espera ser uno de los contendientes por el título de la Liga BBVA MX mientras que los pupilos de su compatriota Antonio Mohamed aspiran a los primeros puestos de la tabla durante la fase regular.

Te invitamos a leer: OFICIAL: El nuevo delantero estrella de Cruz Azul ya se estrenó con GOL en el Apertura 2026

Fecha y horario del Chivas vs Toluca del Apertura 2026

El partido entre Chivas y Toluca, correspondiente a la Jornada 1 del Apertura 2026, está programado para el sábado 18 de julio a las 7:07 p.m. El árbitro encargado de impartir justicia en la casa del conjunto rojiblanco será Daniel Quintero Huitrón, quien será acompañado por los abanderados José Ibrahim Martínez Chavarrí y Jaime Adrián Villasana Carrasco. El cuarto árbitro para el duelo de la jornada inaugural será Iván Antonio López Sánchez.

Te puede interesar: OFICIAL: Leyendas de la Selección Argentina se enfrentarán en el Clásico Tapatío Chivas vs Atlas

Chivas terminó el Clausura 2026 con una de las mejores plantillas y a nada de comenzar el nuevo torneo se convirtió en la más cara de la Concacaf al añadir a dos de los futbolistas más destacados. Kevin Castañeda, proveniente de Xolos, y Jordan Carrillo, comprado de Santos tras su préstamo en Pumas, prometen un equipo más ofensivo y ellos se encargarán de darle balones a Armando “La Hormiga” González. Además, contarán con sus cinco seleccionados nacionales de regreso para afrontar el torneo de la mejor manera.

Por su parte, los Diablos Rojos del Toluca también apelaron al mercado interno para mejorar su plantilla. “El Turco” Mohamed tendrá a su servicio al defensor Víctor Guzmán y al mediocampista Erick Gutiérrez, quien viene de pasar tiempo con el conjunto rojiblanco.