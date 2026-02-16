Estos días faltan para el regreso de Santiago Giménez con Milan; revelan la FECHA

Buenas noticias han llegado al entorno de la Selección Mexicana. Y es que, en medio de todas las bajas que ha tenido por jugadores lesionados desde hace varios meses, en los últimos días se confirmó que Santiago, el Chaquito Giménez, está muy cerca de volver a jugar con el Milan.

¿Cómodo? Santiago Gimenez revela cómo se siente al ser dupla con Raúl Jiménez en Selección

Fue a finales del año pasado cuando Santiago Giménez tuvo una lesión que lo obligó a pasar por el quirófano, lo cual hizo que, por un momento, se dudara de su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026. No obstante, ahora se sabe que su retorno a las canchas está más cerca que nunca.

¿Cuándo volverá a jugar Santiago Giménez con el Milan?

Lo primero a tener en cuenta es que el último juego de Santiago Giménez con el Milan se dio el pasado 28 de octubre del 2025. A partir de ahí, el mexicano ha quedado fuera de la convocatoria debido a una lesión en el tobillo derecho, misma que requirió de una intervención quirúrgica.

Ante esta situación, el técnico Massimiliano Allegri concedió, en rueda de prensa, detalles respecto a la recuperación de sus futbolistas, entre ellos el propio Chaquito. De acuerdo con sus palabras, el mexicano volvería a las canchas en aproximadamente un mes, pues se encuentra en su etapa final de rehabilitación.

Dicho lo anterior, y si se cumple con lo establecido previamente, Santiago Giménez podría volver a las canchas el 15 de marzo, cuando el Milan enfrente a la Lazio, o el 22 de marzo, cuando se mida al Torino. Eso sugiere que el delantero volvería unos días antes de la convocatoria de la Selección Mexicana para los juegos amistosos de marzo.

¿Cuántos goles tiene Santiago Giménez con la Selección Mexicana?

Las grandes actuaciones que tuvo en Cruz Azul y el Feyenoord de los Países Bajos hicieron que Santiago Giménez debutara con la Selección Mexicana en octubre del 2021 bajo el mandato de Gerardo Martino. Hasta ahora, el delantero nacional acumula 46 partidos, mismo en donde registra 6 anotaciones.