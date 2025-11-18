Las fechas MÁS DESTACADAS en el Calendario 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol

Se presentó el calendario 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol, y apenas la afición lo conoció se ha empezado a comentar sobre las fechas más importantes en la agenda , como el día que se disputa el Juego Inaugural, la fecha de la Guerra Civil de Diablos ante Tigres, además de las fechas del Juego de Estrellas, cierre de temporada regular y los días relevantes de la postemporada y por supuesto de la Serie del Rey.

Los Diablos Rojos del México, llegan como bicampeones y defenderán su corona ante Piratas de Campeche que llegó muy lejos hasta la antesala de la Serie de Rey en donde los pingos ganaron, ahora con la emoción de ver a unos filibusteros igual de competitivos, tendrán el Juego Inaugural el día 16 de abril.

El Juego de Estrellas a celebrarse en Monterrey, tendrá su espacio del 26 de junio al 28 del mismo mes, con las ya conocidas actividades, como son la Gala de Estrellas en viernes, el Home Run Derby el sábado y el domingo 28 de junio será el flamante Juego de Estrellas.

Descarga AQUÍ EL CALENDARIO 2026 DE LA LMB

La pasada Serie del Rey en donde vieron las caras Diablos ante Charros de Jalisco, se volverán a ver las caras del 12 al 14 de junio.

La temporada regular en la que cada equipo habría jugado sus 93 enfrentamientos, termina el 6 de agosto para dar paso a los playoffs de la temporada 2026 y luego se espera la Serie del Rey, que ocurrirá del 9 al 17 de septiembre.

Las fechas más importantes en el calendario de la LMB en el calendario 2026

16 DE ABRIL: Juego Inaugural, CAM vs MEX

17 AL 19 DE ABRIL: Series Inaugurales, MTY vs LAG, LAR vs AGS, CHI vs DGO, TIJ vs SLT, MVA vs JAL, QRO vs VER, LEO vs YUC, OAX vs PUE y TIG vs TAB

21 AL 23 DE ABRIL: MEX vs YUC, se han enfrentado en cinco de las últimas seis postemporadas. Desde 2019, con saldo de tres series ganadas para Leones y dos para Diablos Rojos

24 AL 26 DE ABRIL: MVA vs TIJ, chocaron en tres postemporadas seguidas, entre 2019 y 2022, Toros ganó dos series y Acereros una

28 AL 30 DE ABRIL: MEX vs CAM, reedición de la Serie de Campeonato de la Zona Sur de 2025

1 AL 3 DE MAYO: JAL vs MTY, reedición de la Serie de Campeonato de la Zona Norte de 2025

4 AL 6 DE MAYO: MVA vs SLT, Clásico Coahuilense

12 AL 14 DE MAYO: YUC vs CAM, Clásico Peninsular

15 AL 17 DE MAYO: TIG vs MEX, La Guerra Civil, La Guerra de Guerras

22 AL 24 DE MAYO: LAG vs TIJ, se han enfrentado en las últimas tres postemporadas, las tres series ganadas para los Algodoneros

29 AL 31 DE MAYO: SLT vs MVA, Clásico Coahuilense

5 AL 7 DE JUNIO: YUC vs CAM, Clásico Peninsular

8 AL 10 DE JUNIO: TIG vs MTY, se enfrentan dos de los tres equipos con más títulos en la historia de la LMB

12 AL 14 DE JUNIO: MEX vs JAL, reedición de la Serie del Rey 2025

19 AL 21 DE JUNIO: MTY vs MEX, se enfrentan los dos equipos con más temporadas jugadas en la LMB

26 AL 28 DE JUNIO: Fin de semana del Juego de Estrellas LMB 2026 en Monterrey, Nuevo León

3 AL 5 DE JULIO: TIG vs YUC, Clásico de Fieras

10 AL 12 DE JULIO: SLT vs MVA, Clásico Coahuilense

14 AL 16 DE JULIO: MEX vs TIG, La Guerra Civil, La Guerra de Guerras

21 AL 23 DE JULIO: SLT vs MTY, Clásico del Norte

6 DE AGOSTO: Finaliza el rol regular

9 AL 18 DE AGOSTO: Primer Playoff

19 AL 28 DE AGOSTO: Series de Zona

29 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE: Series de Campeonato

9 AL 17 DE SEPTIEMBRE: Serie del Rey