El EMOTIVO mensaje de Roger Federer a Rafael Nadal

Roger Federer y Rafael Nadal nos regalaron una de las rivalidades más grandes en la historia del deporte. El tenista suizo se animó a dejarle una carta a su rival y amigo en sus redes sociales.

“Me has hecho disfrutar más aún de nuestros partidos. Quizá no al principio. Pensé que estaba en la cima del mundo. Y lo estaba, hasta dos meses después, cuando entraste a la pista de Miami con tu camiseta de mangas rojas, mostrando esos bíceps y me venciste de manera convincente. Todos esos rumores que había estado escuchando sobre ti, sobre ese increíble jugador joven de Mallorca, un talento generacional, que probablemente ganaría un Grand Slam algún día”, comentó Roger Federer.

Roger Federer y su agradecimiento a Rafa Nadal

También se refirió en su carta a la amistad que tiene con Rafa y la invitación que le hizo a su academia hace unos años.

“Te sigo dando las gracias por haberme invitado a Mallorca para ayudar a lanzar la Rafa Nadal Academy en 2016. En realidad, me invité yo mismo. Sabía que eras demasiado educado como para insistir en que estuviera allí, pero no quería perdérmelo. Siempre has sido un modelo a seguir para los niños de todo el mundo, y Mirka y yo estamos contentos de que nuestros hijos hayan entrenado en tus academias”, dijo Federer.

La leyenda suiza recordó el momento de su despedida en 2022 en la Laver Cup, cuando Nadal asistió y jugaron juntos un duelo de dobles.

“Mi último partido. Para mí significó todo que estuvieras a mi lado, no como mi rival, sino como mi compañero de dobles. Compartir la pista contigo esa noche y compartir esas lágrimas será por siempre uno de los momentos más especiales de mi carrera. Rafa, sé que estás concentrado en la última parte de tu épica carrera. Hablaremos cuando haya terminado. Por ahora, solo quiero felicitar a tu familia y equipo, quienes jugaron un papel fundamental en tu éxito”, sentenció el suizo.

