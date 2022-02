¿Cuándo regresaría Roger Federer a las canchas?

Mucho se ha especulado con el regreso de Roger Federer . La leyenda suiza sigue trabajando duro en la recuperación de su lesión en la rodilla derecha que le ha mantenido fuera de las canchas desde el pasado verano. El ganador de 20 Grand Slam se animó a hablar sobre la posible fecha de su regreso, aunque siguen las dudas.

Te interesará: El tratamiento que ayudó a Nadal a conseguir el Abierto de Australia

La recuperación de Federer

El ex número uno del mundo dio más noticias acerca de su estado de recuperación y confiesa querer acelerar los procesos, pero los médicos y resto de personal físico le frenan para así poder evitar una recaída que significaría ya la despedida de Roger Federer en el tenis.

¿Sabías Qué de Roger Federer?

“Siento que sabré más cosas en abril, ahí sabré cómo me encuentro físicamente. Hasta ahora, todavía no puedo correr ni hacer cargas de trabajo pesadas con saltos, paradas y arranques. Espero que dentro de un par de semanas me encuentre bien y pueda ya hacer algo de este tipo de ejercicios. Ya veremos cómo reaccionará mi cuerpo a este tipo de situaciones. Este tipo de ejercicios son vitales para volver a una cancha de tenis. En abril o mayo sabremos más cosas”, dijo el tenista suizo.

Te podría interesar: Juan Martín del Potro regresa a las canchas

Los partidos que disputó Roger desde 2020

Federer tan solo ha jugado 13 partidos desde 2020, a causa de una doble intervención en la rodilla derecha. No juega desde su eliminación en los cuartos de final en la edición 2021 de Wimbledon. Roger Federer ha comenzado ya una caída progresiva en el ranking ATP hasta que reaparezca en la competición.

Caída en el Ranking ATP

El tenista helvético se vio beneficiado en la temporada posterior a la pandemia por la manera en que funcionó la clasificación oficial, congelando los puntos adquiridos con anterioridad durante un tiempo, pero ahora ya no hay remedio. Sorprende mucho encontrar su nombre en el puesto 30 del ranking ATP, siendo este su peor registro desde hace mucho tiempo.