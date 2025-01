Felipe Álvarez superó las condiciones del clima para llevarse El Salvador Open Championship

El colombiano Felipe Álvarez Cataño se proclamó triunfador de la segunda edición de El Salvador Open Championship, sexta parada de la actual temporada de la Gira Profesional Mexicana (GPM) que se tuvo como sede El Encanto Country Club, con diseño de Pete Dye.

De nueva cuenta y como fue una constante durante toda la competencia, el viento fue factor clave para el desarrollo de la última jornada. Álvarez Cataño firmó una tarjeta de 70 golpes el sábado para finalizar con un acumulado de 209 golpes, siete bajo par, apenas un golpe de ventaja con respecto al brasileño Rafael Becker.

La jornada fue un subibaja de emociones en la que el originario de Bogotá, ‘Pipe’ Álvarez, se sobrepuso a diversos obstáculos de camino a levantar el trofeo. El campeón inició con bogey en el hoyo uno, seguido de un triple bogey en el tres; a partir de ahí el sudamericano jugó por nota al embocar birdies en el cinco y de forma consecutiva del ocho al 14. Cuando más confiado se le veía, perdió la brújula tras salir con bogeys en las banderas del 17 y 18.

“La verdad fue un poco de lluvia, de emociones, empecé con una estrategia contraria a lo planeada, situación que me movió un poco, aún así me voy muy contento por la forma en la que me manejé en el campo, tuve la calma y mantuve la cabeza fría”, dijo Álvarez, que apenas el 11 de enero cumpliera 26 años.



“La verdad después del triple bogey estaba muy tranquilo ya que no pegué un mal golpe, creo que juzgué mal el viento, una ráfaga que no tenía pensada, en ese momento lo único que pensaba era en tener un buen back nine y al final creo que lo manejé muy bien”, agregó el acreedor a un cheque de 15 mil dólares de una bolsa total de 100 mil billetes verdes.

Por su parte, Rafael Becker, viejo conocido de la GPM, se quedó corto tratando de conseguir su primera victoria en el circuito avalado por el Official World Golf Ranking (OWGR). “Tengo dos segundos lugares y un tercero, las dos veces que salí segundo perdí por un golpe, pero así es el golf, a veces no es tu día o a veces es más día de tu rival, sin embargo, creo que estar en estas posiciones es lo más importante”.

Empatados en la tercera posición finalizaron Luis Carrera y Eduardo Carrete con 212 golpes, cuatro bajo par, siendo los mejores exponentes mexicanos de la competencia. Complementando el top cinco, se ubicaron Cristian Romero de México y el argentino Vicente Marzilio.

La séptima etapa de la temporada 2024-25 de la Gira Profesional Mexicana, se llevará a cabo del 25 al 28 de febrero en el histórico campo del Club de Golf Chapultepec de la Ciudad de México.



