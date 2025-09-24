Fernando Gago: cuál es el nivel de estudios del ahora entrenador del Necaxa

Fernando Gago, hoy técnico del Necaxa, cuenta con estudios como entrenador, pues se preparó de la mejor manera luego de colgar los botines. El argentino tiene la Licencia Pro Entrenador de la Conmebol, por lo que puede desempeñar su cargo tanto en Sudamérica como en México, donde tuvo un regreso amargo a Guadalajara luego de que las Chivas le ganaran a su club .

Gago no cuenta con estudios universitarios, pues desde muy joven mostró cualidades con el balón, que le valieron para debutar con Boca Juniors a la edad de 18 años, después de pasar por las inferiores de uno de los grandes clubes del continente americano, donde deslumbra Vitor Roque, jugador con pasado en Barcelona .

Fernando Gago estudió para obtener la Licencia Pro Entrenador de la Conmebol y poder dirigir

El argentino tuvo una destacada trayectoria como jugador, pues con tan solo 20 años fue fichado por el Real Madrid, para después jugar para la Roma en Italia y finalmente terminar su carrera en Europa con el Valencia.

El ahora entrenador del Necaxa volvió en 2013 con el equipo de sus amores y permaneció hasta 2019, cuando fichó con Vélez, su último club, antes de colgar los botines a finales de 2020.

Fernando Gago y la comprobación de sus estudios en marcha

Fernando Gago inició su carrera como técnico a principios de 2021. Pasaron 10 meses para que el argentino fuera contratado por Racing, donde permaneció 2 años y vivió su mejor momento al conquistar 2 títulos, fruto de los estudios que le dejaron obtener la Licencia Pro Entrenador de la Conmebol.

Gago firmó con Chivas, pero al cabo de 10 meses se marchó a Boca Juniors, donde tuvo más descalabros que éxitos. Ahora, sigue poniendo en marcha lo que aprendió al obtener la licencia como entrenador con el Necaxa en la Liga BBVA MX.

¿Qué es la Licencia Pro Entrenador de la Conmebol, el mayor nivel de estudios que tiene Fernando Gago?

Fernando Gago cuenta con la Licencia Pro Entrenador de la Conmebol, que según la página del organismo, se tiene que actualizar cada 3 años. La confederación de Sudamérica cuenta con 3 acreditaciones para técnicos, las cuales son:

