Feyenoord se prepararía para la salida de Santiago Giménez

Actualmente, Santiago Giménez atraviesa por su segunda temporada en el futbol europeo: el delantero mexicano de 22 años de edad registra 20 goles luego del primer semestre en su segundo año en el ‘viejo continente’ y, gracias a sus actuaciones, habría llamado la atención de diversos clubes, quien podrían ficharlo.

Con los rumores sobre la posible salida de Santiago Giménez, su entrenador en el Feyenoord, Arne Slot, mencionó que podrían darle salida; aseguró que todo dependerá de las ofertas que lleguen y del análisis de la directiva. En la previa del mercado de fichajes de invierno, el delantero, ex Cruz Azul de la Liga BBVA MX, habría sido vinculado con distintos clubes.

Programa 7: Los mejores momentos de En Caliente | Resumen

Te puede interesar: Inteligencia Artificial predice al nuevo equipo de Santiago Giménez

Las palabras de Arne Slot sobre la posible salida de Santiago Giménez

“Cuando un club haga una oferta que no podemos rechazar, creo que Dennis te Kloese (director general) la escuchará. [...] No tengo temor de que (Santiago) Giménez se vaya por poco dinero, Te Kloese no haría eso. Si alguien hace una oferta grande, daré mi opinión y motivos para rechazarla. Pero tendrá (la directiva) la libertad de actuar de manera diferente”, fueron las palabras de Arne Slot, el entrenador de Feyenoord para ESPN de Países Bajos.

Las próximas ventanas de transferencias serán clave para conocer el futuro de Santiago Giménez dentro del futbol europeo.

Los equipos interesados en Santiago Giménez

De acuerdo a diversos reportes, Santiago Giménez habría llamado la atención de equipos como Atlético de Madrid y FC Barcelona, de LaLiga, Arsenal y West Ham United, de la Premier League, Inter y Napoli, de la Serie A, Eintracht Frankfurt, de la Bundesliga. entre otros. En verano de 2022, el delantero mexicano de 22 años de edad llegó al Feyenoord por 5 millones de euros; actualmente, de acuerdo con la plataforma Transfermarkt, tiene un valor de 50 millones de euros.

Te puede interesar: ¡Al descubierto! El ‘secreto’ goleador de Santiago Giménez