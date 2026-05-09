Fidalgo, al Mundial 2026; a estos 3 jugadores les ganó su lugar en la Selección Mexicana

¡Es casi un hecho! A menos que sufra una lesión de consideración o una situación extradeportiva, Álvaro Fidalgo formará parte de la Selección Mexicana que asistirá a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, lo cual habla del impacto que este tuvo en Javier Aguirre en los últimos dos duelos amistosos.

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Y es que, con solo dos juegos como seleccionado nacional, Álvaro Fidalgo estaría muy cerca de colarse en la lista definitiva rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ante esta situación, no está demás conocer los nombres a los que el español de nacimiento habría “vencido” en el mano a mano para estar en la convocatoria.

¿Qué jugadores no fueron a la Selección Mexicana por “culpa” de Álvaro Fidalgo?

Erick Sánchez: El Chiquito fue considerado durante mucho tiempo por Javier Aguirre; sin embargo, todo parece indicar que en la última fecha FIFA Álvaro Fidalgo le ganó el lugar gracias a la forma en cómo se desarrolla de tres cuartos del campo en adelante.

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Charly Rodríguez : Se trata de una de las sorpresas más grandes del listado, pues si bien su participación en la Selección Mexicana nunca ha sido destacada, la realidad es que Carlos se ha consolidado como uno de los mejores mediocampistas de la Liga BBVA MX.

: Se trata de una de las sorpresas más grandes del listado, pues si bien su participación en la nunca ha sido destacada, la realidad es que Carlos se ha consolidado como uno de los mejores mediocampistas de la Marcel Ruiz: La baja de Marcel, más allá de relacionarse con Álvaro Fidalgo, deriva de la lesión en los ligamentos que no le ha permitido estar al cien por ciento en las últimas semanas, motivo por el cual Javier decidió prescindir de sus servicios en esta ocasión pese a que sus puertas aún no están completamente cerradas.

¿Álvaro Fidalgo será titular en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Ante las bajas que la Selección Mexicana ha tenido en el centro del campo, todo haría suponer que Álvaro Fidalgo tiene muchas posibilidades de ser titular en el centro del campo cuando el combinado nacional enfrente a Sudáfrica en el duelo inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026.