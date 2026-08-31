La figura del Club América que será baja para los próximos dos partidos

El Club América atraviesa un buen momento en el Apertura 2026, pero recibió una noticia que podría complicar sus siguientes compromisos. Una de sus figuras tuvo que abandonar el último partido antes de los primeros 15 minutos y ahora existe incertidumbre para los próximos dos partidos.

El América pierde a una de sus estrellas para los próximos partidos

La figura en cuestión es Irene Guerrero, quien salió lesionada durante la victoria del América Femenil por 3-1 sobre Xolos. La española sintió un dolor en la parte posterior del muslo derecho y fue reemplazada por Aylin Aviléz cuando apenas transcurrían los primeros minutos del encuentro.

Una vez que llegó a la banca, el cuerpo médico colocó hielo en la zona afectada. Sin embargo, el América todavía no cuenta con un diagnóstico definitivo sobre la situación de Guerrero. Ángel Villacampa explicó después del partido que la futbolista será sometida a estudios para determinar el alcance de la molestia.

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La preocupación aumenta por el calendario que tiene el equipo. Pumas y Tigres aparecen como los siguientes rivales y ambos representan compromisos de mayor exigencia. Si la lesión obliga a Guerrero a permanecer fuera, las Águilas tendrán que afrontar estos encuentros sin una de sus jugadoras importantes.

|MEXSPORT

América atraviesa un buen momento

El América consiguió mantener su paso perfecto en el Apertura 2026. La victoria frente a Xolos significó su quinto triunfo consecutivo y permitió que el equipo dirigido por Ángel Villacampa continuara entre los protagonistas del campeonato.

El conjunto azulcrema se impuso con goles de Priscila Da Silva, Scarlett Camberos y Geyse Da Silva. Esta última llegó a 9 anotaciones en el torneo. Además, el América alcanzó 28 goles después de 5 jornadas, superando su anterior registro de 25 tantos en esta misma cantidad de partidos.

América Femenil recibe una gran noticia previo a la Jornada 4 del Clausura 2026|Crédito: @AmericaFemenil / X

¿Cuándo juegan América vs. Pumas?

El siguiente partido del América será contra Pumas el viernes 4 de septiembre. El encuentro está programado para las 21:00 horas, tiempo del Centro de México, y se disputará en Ciudad Universitaria.

Después de ese compromiso llegará el duelo ante el poderoso Tigres, programado para el domingo 13 de septiembre a las 17:00 horas. El América deberá esperar los resultados de los estudios médicos de Irene Guerrero para saber si podrá contar con ella en alguno de estos dos partidos.

