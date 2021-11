Figuras que podrían quedarse sin Mundial y los que están fuera

Estamos a 365 días, 12 meses, 52 semanas, ocho mil 760 minutos o 525 mil 600 minutos de que arranque el mundial de Qatar 2022. En un abrir y cerrar de ojos, Francia acaba de levantar la Copa del Mundo en Rusia, bueno hoy la justa está más cerca que nunca.

Desafortunadamente para algunos ya terminó ese sueño y aquí te dejamos las estrellas o figuras que se quedaron fuera y los que podrían quedarse sin jugarlo.

Erling Haaland

Una las futuras promesas, si no es que ya es una realidad, Erlin Haaland, delantero del Borussia Dortmund y de Noruega será uno de los futbolistas que no podremos ver en Qatar 2022. Una lesión lo privó de jugar la fecha FIFA pasada y no pudo ayudar a su selección en la búsqueda del esperado boleto.

Con 18 unidades, y el tercer lugar del Grupo G dentro de la eliminatoria de la UEFA, los nórdicos no pudieron ante Turquía, que peleará el repechaje (21 puntos) y los Países Bajos, que ya tienen su boleto (23 puntos).

Otras figuras sin Mundial

Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid (Eslovenia)

David Alaba, defensa del Real Madrid (Austria)

Pierre Aubameyang (Gabón)

Estrellas del futbol que corren peligro de perderse el Mundial de Qatar 2022

Sin lugar a dudas el mundo del futbol está preocupado por la posible ausencia de Cristiano Ronaldo. El astro portugués tendrá que jugar el repechaje europeo para buscar clasificarse a la justa, que esta vez se jugará en noviembre.

Otro delantero que nadie quiere que se quede fuera es Robert Lewandowski. El jugador del Bayern Munich, y favorito para ganar el balón de oro, junto con su selección, Polonia, terminaron en el segundo puesto del Grupo I detrás de Inglaterra.

Los ojos del mundo también están en Italia. La Selección “Azurra” no quiere repetir lo sucedido la eliminatoria pasada donde quedaron fuera, ante Suecia y como campeones de Europa (2020), buscarán defender su honor en la repesca del Viejo Continente.

De este lado del mundo, en América, Luis Suárez de Uruguay o Arturo Vidal de Chile peligran de perderse la justa, con tres partidos restantes, los charrúas son séptimos -clasifican cuatro y el quinto juega repechaje-; mientras que, los andinos son sextos, ambos con 16 unidades, a uno de Perú que hoy tiene el boleto a la repesca.