Se filtra un VIDEO privado de Allan Saint-Maximin: André Jardine estaba dándole estas órdenes

La afición del América ya espera anciosamente el debut de Allan Saint-Maximin. Circula un video privado en redes sociales de cómo André Jardine le comienza a dar indicaciones tácticas al futbolista francés, por lo que podría tener minutos en el próximo juego. Al timonel brasileño le gusta que su equipo sea muy ofensivo, pero también que sepa guardar la calma, por lo que en las instrucciones se ve cómo le pide acelerar, pero también ayudar a sus compañeros en la defensa.

Hay otros videos en los que se puede observar la gran habilidad de Allan Saint-Maximin para quitarse rivales y marcar golazos . Eso es lo que la afición ya espera de su nueva estrella. El francés llegó hace unos días a México y no para de hacer sacrificios para poder estar al 100 por ciento y seguir entrenando al parejo con sus compañeros. En una foto que subió a una historia de Instagram al lado de Bryan Rodríguez la título con el siguiente mensaje: “El mejor dúo, no están preparados para eso”.

@clubamerica Allan Saint-Maximin llegó al América como una estrella, pero a sus 28 años no ha ganado ningún título

¿Cuándo debuta Allan Saint-Maximin con el América?

Mucho se dijo que el francés no estaría listo antes de un mes para poder debutar con el América. Según el encuentro en el que se presentaría en la Liga BBVA MX, sería ante las Chivas en el Clásico Nacional el próximo 13 de septiembre. Todo indica que este fin de semana ya sería tomado en cuenta. Jardine lo tiene contemplado y el futbolista entrena al parejo de sus compañeros sin ninguna lesión.

Maxi llegó a México y la afición tenía muchas dudas. Sus números en los últimos años no eran los mejores y las críticas de algunos detractores no paraban. El francés está entrenando a doble o triple sesión, se lleva trabajo a casa, y hasta reportan que está comiendo bien para recuperar su físico y al parecer la altura no le afectó.

El momento entre André Jardine y Allan Saint-Maximin 👀



Saint-Maximin y un calendario relajado con el América

Las Águilas en estos momentos están peleando la parte alta de la tabla general del Apertura 2025. Los dirigidos por Jardine son cuartos, producto de tres triunfos y dos empates, lo que les da 11 puntos. Junto a Cruz Azul, son los únicos clubes invictos en el certamen.

Los próximos encuentros del América son ante (el ya mencionado) Atlas. Después de chocar contra los Zorros se enfrentarán al Pachuca, las Chivas y el Monterrey, tres encuentros de alta intensidad. Posteriormente chocará contra San Luis y después ante los Pumas, en uno de los duelos más esperados de toda la campaña.