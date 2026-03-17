Filtran extraña consola de PlayStation Original en redes; ¿qué hay detrás de ella?

El mundo de los videojuegos se ha vuelto tan importante en estos años gracias a la experiencia y el camino que dejaron sus antecesores, destacando lo que ocurrió hace varias décadas con la PlayStation. Ahora, en redes sociales se ha filtrado una consola relacionada con este aspecto que luce original.

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La PlayStation 1 se ha vuelto la consola favorita por chicos y grandes por igual gracias al dinamismo que tuvo en sus primeros años de uso, así como a la forma en cómo le entregó muchas alegrías a sus usuarios. En ese sentido, ¿sabías que recientemente surgió una consola que hizo recordar a esta?

¿Cómo es la consola de PlayStation que filtraron en redes?

Fue a través de Instagram que un usuario llamado @lego_minecraft_goat que se publicó una consola del PlayStation Original a través del entorno de Lego: es decir, una consola que tendrá como protagonista a esta empresa a través de alrededor de 1,911 piezas, de acuerdo con la fuente.

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LEGO is reportedly planning to release a PlayStation 1 set



It's said to have 1,911 pieces and cost $159.99 pic.twitter.com/PB2MgWl4sg — Dexerto (@Dexerto) March 11, 2026

Cabe decir que este número de piezas es menor a, por ejemplo, las utilizadas en el NES, el cual es de 2,646. Eso sí, lo anterior no ha impedido que muchas personas comiencen a sacar conclusiones respecto a lo que se espera para esta edición, misma que ha llamado poderosamente la atención.

La fuente menciona que este PlayStation Original de Lego podría llegar en diciembre de este año, más precisamente en las fechas navideñas. Del mismo modo, se espera que su costo sea superior a los 6,500 pesos, cantidad que tuvo como valor el set del NES en el pasado. ¿Lo comprarás?

¿Cuáles fueron los juegos más icónicos en la historia de la PlayStaton?

Son muchos y muy variados los videojuegos que se volvieron históricos gracias a su presencia en la PlayStation 1. Sin embargo, de entre estos destacan algunos ejemplos como Gran Turismo, Tekken 3, Resident Evil 2, Metal Gear Solid, Final Fantasy VII y Crash Bandicoot.