¿Les gusta? Filtran el que sería el balón del Mundial de 2026

En las últimas horas, las redes sociales se han llenado de fotos del que podría ser el balón para el Mundial de 2026. Adelantándose a la FIFA que no ha dado a conocer el nuevo esferico.

De acuerdo a las diferentes filtración, el balón del 2026 sería de tres colores; azul, rojo y verde. Con la intención de combinar un color representativo de los tres países sedes del evento.

It looks like this will be the official 2026 World Cup 🇺🇸🇨🇦🇲🇽 ball.

I don’t love it but I also don’t hate it, it’s ok. pic.twitter.com/ooa3XNesmj

— Tactical Manager (@ManagerTactical) May 2, 2025