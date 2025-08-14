¡A romper el cochinito! Lista de precios para el Mundial 2026 en CDMX, Guadalajara y Monterrey

Cada vez falta menos para poder vivir la emoción de tener un Mundial de futbol en México y este jueves 14 de agosto, la FIFA dio a conocer la lista de precios de algunos de los boletos para el Estadio Banorte (CDMX), Estadio Guadalajara (Akron) y Estadio Monterrey (BBVA Bancomer).

Los boletos disponibles son paquetes de hospitalidad (VIP) para partidos de fase de grupos y dieciseisavos de final, excluyendo encuentros de las selecciones anfitrionas (México, EE. UU. y Canadá). La venta general comenzará el 10 de septiembre de 2025 y los precios varían según la sede, la fecha y la categoría del asiento.

Precios de Boletos para el Mundial 2026 en Ciudad de México - Estadio Azteca (Banorte)

Los precios de los boletos en la Ciudad de México alcanzarán hasta los 129,800 pesos en la zona VIP, por lo que recomendamos a los aficionados comenzar a romper el cochinito para que no se pierdan de la gran fiesta del futbol mundial.

- 17 de junio de 2026 (Fase de Grupos):



Champions Club: $73,400 MXN

VIP: $108,600 MXN

- 30 de junio de 2026 (Dieciseisavos de Final):



Champions Club: $78,500 MXN

VIP: $129,800 MXN (el boleto más caro en México)

Precios de Boletos para el Mundial 2026 en Guadalajara - Estadio Guadalajara (Banorte)

En el caso de Guadalajara, los precios serán un poco más accesibles, ya que oscilan entre los 35 mil pesos y 91 mil pesos mexicanos.

- 11 de junio de 2026 (Fase de Grupos):



FIFA Pavilion: $35,700 MXN

Trophy Lounge: $58,350 MXN

VIP: $64,400 MXN

Pitchside Lounge: $77,450 MXN



- 23 de junio de 2026 (Fase de Grupos):



Trophy Lounge: $56,350 MXN

VIP: $64,400 MXN

Pitchside Lounge: $77,450 MXN

-26 de junio de 2026 (Fase de Grupos):



Trophy Lounge: $72,450 MXN

Pitchside Lounge: $91,500 MXN

Precios de Boletos para el Mundial 2026 en Monterrey - Estadio Monterrey (Estadio BBVA)

Por su parte, en Monterrey los precios de los boletos para disfrutar de un partido en la casa de Rayados alcanzarán hasta los 102 mil pesos.

- 14 de junio de 2026 (Fase de Grupos):



FIFA Pavilion: $35,700 MXN

Pitchside Lounge: $87,500 MXN

- 20 de junio de 2026 (Fase de Grupos):



FIFA Pavilion: $35,700 MXN

VIP: $76,450 MXN

- 24 de junio de 2026 (Fase de Grupos):



FIFA Pavilion: $34,700 MXN (el boleto más barato en México)

Champions Club: $55,350 MXN

VIP: $73,450 MXN

Pitchside Lounge: $85,500 MXN

- 29 de junio de 2026 (Dieciseisavos de Final):



FIFA Pavilion: $55,350 MXN

Champions Club: $77,450 MXN

VIP: $89,550 MXN

Pitchside Lounge: $102,600 MXN

¿Cuándo comienza la venta general de boletos para el Mundial 2026 en México?

La venta general de boletos para el Mundial 2026 en México iniciará el 10 de septiembre de 2025, con precios más accesibles que se anunciarán más adelante.

Los precios recientemente presentados son elevados debido a la exclusividad de los paquetes de hospitalidad. Se recomienda a los aficionados esperar a la venta general para opciones más económicas y verificar siempre la autenticidad de las entradas a través de los canales oficiales de la FIFA para evitar fraudes.

