Fin de la discusión: los números dicen que este fue el mejor partido de Eliminatorias de 2025

Las Fechas FIFA siempre arrojan grandes partidos de futbol como el de esta noche entre México y Corea del Sur. Las Eliminatorias 2025 de septiembre no fue la excepción. El encuentro que fue considerado hasta el momento como el mejor de todos lo que se han llevado a cabo es entre Italia e Israel. El marcador terminó 5-4 y los números avalan que sea un partido de los que quedarán en la memoria. Ambas selecciones comparten el Grupo I en las Eliminatorias mundialistas de la UEFA.

El primer tiempo entre Israel e Italia terminó 1-1 y se esperaba que fuera un encuentro más cerrado. Para la segunda mitad inició la fiesta de goles. Los primeros los hicieron Manuel Locatelli al 16’ con un autogol para poner al frente a los israelíes y Moise Kean igualó el marcador al 40’. Para el 52’ Dor Peretz hizo su primer tanto de la tarde, pues al 89’ volvió a perforar las redes. Alessandro Bastoni al 87’ puso el cuarto para los locales (otro autogol). Por parte de la visita, Moise Kean descontó al 54’, Matteo Politano al 58’, Giacomo Raspodori al 81’ y Sandro Tonali al 91’.

X Italia

“Es culpa mía y no de los jugadores. Si queremos jugar de cierta manera, necesitamos mejorar en esto. Fuimos locos al ir sistemáticamente al ataque. Eso es lo que Israel estaba esperando. Nos lastimaron a la contra cada vez. Somos un equipo loco, porque somos demasiado frágiles, concedemos goles muy tontos con demasiada facilidad. Los chicos lo saben. Pero este es mi problema, no el de ellos. Mi equipo y yo necesitamos encontrar soluciones, dijo Gatusso al término del partido ante Israel.

Italia no quiere quedar fuera de su tercer mundial consecutivo

Los resultados permitieron a Italia superar a Israel para colocarse en el segundo lugar de su grupo de las eliminatorias. Ganar el grupo es la única forma de asegurar la clasificación directa para el torneo del próximo año en América del Norte. El equipo que quede en el segundo lugar irá a los playoffs. La etapa en la que Italia fue eliminada por Suecia y Macedonia del Norte y quedó fuera de los mundiales de 2018 y 2022, respectivamente.

Si todo sigue como va y Noruega avanza sin ningún problema, la tetracampeona Italia necesita ser perfecta en sus partidos restantes y mejorar enormemente su diferencia de goles. El primer criterio de desempate, antes de un probable decisivo último partido de grupo contra Noruega en el estadio San Siro en noviembre.