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Fútbol

Final internacional termina a los golpes desde el campo hasta los vestidores y Ángel Di María es protagonista

Rosario Central se convirtió en campeón de la Supercopa Internacional, pero su coronación desató una batalla campal en el terreno de juego

Rosario Central y Estudiantes termina con golpes
Rosario Central y Estudiantes termina con golpes|Azteca Deportes

Escrito por: Rodrigo Acuña | DR

En Argentina se vivió un nuevo episodio bochornoso dentro del mundo del futbol. Rosario Central y Estudiantes jugaban la final de la Supercopa Internacional, pero el partido quedó envuelto en corridas, empujones, insultos y algunos golpes tanto dentro como fuera del campo de juego.

La tensión explotó con el último gol de Rosario que sirvió para estampar el 3-1 definitivo en el tiempo añadido del complemento. Tras el gol de Julián Fernández, se desató una oleada de empujones entre futbolistas de ambos equipos. Darío Herrera, árbitro principal del encuentro, intentó separar a los protagonistas, pero la situación se desvirtuó aún más.

Rosario Central vs Estudiantes
Rosario Central vs Estudiantes|Crédito: @RosarioCentral / X

Los golpes llegaron al vestidor

En las imágenes se puede observar como la ráfaga de golpes entre futbolistas de Rosario y Estudiantes continuó de camino hacia los vestidores. El clima estaba muy caliente y parecía no tener fin.

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Incluso directivos de Estudiantes, equipo que cayó en los 90 minutos, bajaron hacia el terreno de juego para cuestionar el accionar del arbitraje. Juan Sebastián Verón, exfutbolista y presidente de la institución, fue uno de ellos: “Es toda tuya, ladrón”, fue lo que se escuchó decir en la transmisión, palabras que eran dirigidas para el árbitro Herrera.

Ángel Di María se refirió al desenlace del partido

El campeón del mundo con Argentina en 2022, quien marcó un gol de tiro libre para Rosario Central, expresó sus sensaciones sobre haber ganado el título y sobre los hechos ocurridos tras el pitazo final.

“Siempre pasa lo mismo. Lo voy a aclarar porque siempre llega un momento donde termina cansando esto. Este fue penal, como el que me hicieron contra Francia en la final a mí”, expresó el futbolista argentino sobre una de las jugadas más polémicas del partido.

“Lo que pasó al final, lamentable. Creo que no hicimos nada para que pase lo que pasó. Tendrán sus excusas, tendrán sus cosas. Nosotros a disfrutar de este momento que lo soñé toda mi vida”, sentenció Di María.

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