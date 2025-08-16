Se forjó en Chivas, salió casi con llorado y hoy vive su mejor momento

Óscar Macías, ex de Chivas, es considerado un trotamundos en el futbol mexicano, pues ha militado en muchos equipos, tanto en la Liga BBVA MX como en la Liga de Expansión. En la actualidad vive un gran momento con el Atlético San Luis, pero su salida del Rebaño fue muy dolorosa, pues en 2018 salió del Guadalajara después de 10 años de pertenecer a la institución, con la idea de ganarse un lugar en otro club y así como a él, le ha pasado a varios jugadores del Tapatío que no tuvieron suerte en el primer equipo rojiblanco.

Antes de que iniciar el campeonato se mencionó mucho que uno de los jugadores que le interesaban a las Chivas era Óscar Macías, pues Gabriel Milito buscaba jugadores en el medio campo y el futbolista del San Luis le ayudaría mucho en su parado, pero al final no se logró dar la contratación y se tuvo que conformar con los cuatro refuerzos que sí le pudo conseguir la directiva. Por otro lado, un jugador dijo algo del DT de Guadalajara que nadie puede creer.

Óscar Macías se fue de Chivas sin saber que sería una estrella en su nuevo club

A pesar de que Macías militó en varios equipos del futbol mexicano, regresó a Guadalajara y en 2023 decidieron darle las gracias. Ante esto, él se despidió con una carta que publicó en redes sociales, acompañada de varias fotos y videos en los que muestra su paso por el Tapatío, recordando la gran década que vivió defendiendo dichos colores.

“Gracias siempre, Tapatío. Es un día muy especial para mí, porque son muchos sentimientos encontrados. Me despido de una institución a la que pertenecí 10 años. Tengan certeza que guardarán un lugar muy especial en mi corazón durante toda mi vida, porque haber defendido estos colores durante tanto tiempo entre distintas etapas, me han convertido en el jugador y la persona que soy hoy”, se puede leer en su cuenta oficial de Instagram.

Según el portal Transfermarkt, actualmente Óscar Macías tiene un valor de un millón de dólares. Además, con el Atlético San Luis ha disputado 61 partidos y ha marcado 5 goles, convirtiéndose en pieza fundamental de Domenec Torrent cuando el español era timonel del cuadro potosino.