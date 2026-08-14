Revelan que comprar el formato físico del GTA VI dejará de funcionar en 170 días por esta razón

Estamos a poco más de tres meses para que se estrene de forma oficial el GTA VI, mismo que se perfila para ser uno de los videojuegos más importantes de todos los tiempos gracias a las características que tendrá, así como por las polémicas que ha generado desde hace algún tiempo.

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Una de ellas guarda relación con el formato físico que el GTA VI experimentará para la PlayStation 5 y la Xbox Series X | S, el cual, dicho sea de paso, podría dejar de funcionar en un periodo de 170 días debido a una razón que debes conocer si deseas adquirir este videojuego.

¿Por qué el formato físico del GTA VI dejará de funcionar?

Lo primero a tener en cuenta es que Rockstar Games incluirá un código de descarga en vez de un CD en su versión física, un hecho que, de por sí, generó mucha polémica entre la comunidad gamer. Sin embargo, esta decisión podría afectar de forma importante a un país del medio oriente.

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Y es que, de acuerdo con información del portal AS, en Japón los códigos de descarga del GTA VI tendrán una caducidad de 170 días después del lanzamiento, por lo que estos dejarán de funcionar durante el mes de mayo del 2027 si es que no existe alguna modificación al respecto.

Esto se debe a que, en Japón, las leyes de protección exigen que se indique una fecha de caducidad en diversos productos digitales, por lo que, más que ser una medida en contra de los consumidores, se trata de una obligación legal que afectará a los usuarios de este país.

¿Qué debe hacer el usuario para jugar el GTA VI en su versión física?

Si el jugador de Japón adquiere el GTA VI a través de la versión física, es preciso canjear el código durante los siguientes 170 días. De lo contrario, la caja contará con un código inservible con el que será imposible disfrutar de este videojuego, el cual saldrá el próximo 19 de noviembre.