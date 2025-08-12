Se formó en Rayados de Monterrey, se fue gratis de México y hoy ni siquiera tiene equipo

Rayados de Monterrey ha conformado un gran equipo en este mercado de fichajes, contando con grandes estrellas como es el caso de Sergio Ramos y Sergio Canales, quien anotó en la goleada de La Pandilla frente a Club León por la cuarta jornada del Apertura 2025 . Sin embargo, un futbolista con pasado en el equipo de Nueva León se quedó sin equipo en esta ventana de fichajes y hasta ahora, no ha conseguido nuevo club.

Hablamos de Antonio Portales, futbolista que ha pasado por prácticamente todas las divisiones juveniles de Rayados, siendo un canterano hecho y derecho. Durante esta última temporada, el defensor central jugó en el Dundee FC de Escocia y tras finalizar su contrato, el club tomó la decisión de no renovar su vínculo. Tal es así que desde el 1 de julio se encuentra sin trabajo. Por otro lado, Monterrey piensa fichar a un mexicano que vale 6 millones de euros .

Dundee FC Antonio Portales es el ex Rayados que se quedó sin equipo

¿Quién es Antonio Portales, canterano de Rayados?

Como mencionamos anteriormente, Portales se formó en la academia de Rayados hasta que debutó como profesional en el año 2017. No obstante, un año más tarde fue cedido a San Luis tras no tener minutos en el primer equipo. Allí tampoco logró destacar y no le quedó más remedio que probar suerte en la Liga Expansión, tras llegar como cedido al Oaxaca.

TE PUEDE INTERESAR:



En 2022, Monterrey se desprendió del zaguero y Oaxaca decidió quedárselo en su plantilla. Sin embargo, tras 6 meses en el club, Portales fichó por el Atlante, también del ascenso mexicano. Allí supo destacar y en 2023 dio el salto al futbol extranjero, fichando por el Dundee de Escocia. Jugó dos años en Europa, pero lastimosamente no renovaron su contrato para esta temporada, por lo que se encuentra buscando nuevo trabajo.

¿Cómo fue la última temporada de Antonio Portales?

De acuerdo a SofaScore, plataforma especializada en datos futbolísticos, su última temporada en Europa no fue muy regular. Disputó 24 partidos a lo largo del año, donde logró anotar 1 gol y repartir 2 asistencias. Obtuvo una valoración general de 6.88 sobre 10, sin brillar demasiado. Ahora, distintos reportes indican que el jugador estaría analizando un regreso a la Liga BBVA MX.