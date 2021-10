‘Checo’ Pérez no estaba bien físicamente, y aun así llega al podio

El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull) explicó que corrió diezmado físicamente el Gran Premio de Estados Unidos, en el que, aun así, pudo conseguir un podio.

“No me sentía bien en la mañana, a partir de la vuelta 1 el sistema del agua no lo tuve toda la carrera, en la 20 estaba totalmente out (fuera), y fue durísima, estaba perdiendo fuerza en las piernas, las manos y era difícil mantenerme en pista en esos momentos”, comentó a Dazn.

Pérez consideró que “un podio así es un gran resultado”, si bien admitió que le “hubiera gustado presionar más a Lewis Hamilton (Mercedes)".

Te puede interesar: Otro podio para el piloto mexicano Checo Pérez

“Pero no era posible; no tenía más fuerza”, relató el piloto de Red Bull, que intentó ayudar a su compañero Max Versttappen para que se llevara la carrera.

Verstappen se acerca al campeonato

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) sacó a relucir madera de campeón en el Gran Premio de Estados Unidos y endosó una derrota de las que duelen a su rival por el título de la Fórmula 1, el heptacampeón Lewis Hamilton (Mercedes), al que se le quedó corta la carrera en el Circuito de las Américas.

Someone get this guy a drink 🥵🏆 pic.twitter.com/wXmX3moMJq — Red Bull Racing Honda (@redbullracing) October 24, 2021

‘Mad’ Max, que salía desde la pole, se valió de un undercut (adelantar la primera parada en boxes) para superar a su rival, que previamente le había arrebatado el liderato de la prueba en el giro inicial. Red Bull asumió riesgos en el trazado de Austin y la ambición le llevó a ganar una carrera táctica, pero emocionante.

Te puede interesar: Chucky Lozano ve desaparecer el paso perfecto del Napoli

A falta de cinco pruebas, doce puntos separan a ambos pilotos en un duelo que tendrá su siguiente entrega en México.

Por su parte, ‘Checo’ Pérez no ha tenido suerte en el GP de México, pero por primera vez tendrá posibilidades reales de darle una alegría a su gente, pues nunca antes había llegado con un auto capaz de hacerle frente a todos los pilotos de la Fórmula 1.