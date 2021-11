Kygo pondrá el ritmo en el Gran Premio de México

El Gran Premio de México dio a conocer la sorpresa que tenía preparada para la ceremonia de premaición, el próximo domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México.

Se trata del reconocido DJ noruego, Kygo, uno de los artistas más populares de música electrónica de la última década.

Su música registra más de dos millones de reproducciones tan solo en Spotify. Sus éxitos más escuchados son: Firestone, It Ain’t Me, Love Me Now, Happy Now, Lose Somebody, entre otros.

¿Quién es Kygo?

Considerada por la revista Billboard como la “superestrella del EDM”, Kyrre Gørvell-Dahll, también conocido como KYGO, ha pasado de ser un productor de dormitorio a uno de los artistas electrónicos más publicitados del planeta en un tiempo sin precedentes.

Habiéndose establecido como un nombre familiar gracias a sus remixes ampliamente populares, espectáculos con entradas agotadas en América del Norte y Europa, así como actuaciones en festivales como TomorrowWorld y Findings, KYGO se ha posicionado como uno de los mejores DJs desde hace aproximadamente una década.

Su primera pista original “Firestone”, lanzada a finales de 2014, ha acumulado más de 7 millones de reproducciones en SoundCloud y YouTube y más de 40 millones de reproducciones en Spotify, alcanzando el puesto número 4 en la lista mundial de Spotify.