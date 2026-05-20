Fortnite regresa oficialmente a la App Store en todo el mundo tras años de disputa con Apple

El anuncio fue realizado por Epic Games a través de su newsroom oficial y acompañado por declaraciones públicas de Tim Sweeney, fundador y CEO de la compañía, quien aseguró que el regreso del juego representa un avance importante en la lucha contra las prácticas anticompetitivas dentro de la App Store.

Te puede interesar: ¿El más caro de la historia? Revelan de cuánto sería el precio de producción del GTA VI

La decisión llega después de años de enfrentamientos legales entre ambas compañías. Todo comenzó en 2020, cuando Fortnite fue retirado de la App Store luego de que Epic implementará un sistema de pagos propio para evitar las comisiones impuestas por Apple.

Fortnite is back on the Apple App Store as we head into the final battle of Epic v Apple in court. For years, Apple has fragmented iOS features and fees by territory, taking regulatory negotiating positions in secret, and intentionally delaying the pursuit of justice. https://t.co/9DMuf4SmKO — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) May 19, 2026

Ahora, Epic afirma que Apple decidió permitir nuevamente el regreso del juego debido a la creciente presión legal y regulatoria a nivel internacional. Según la compañía, Apple reconoció ante la Corte Suprema de Estados Unidos que distintos reguladores alrededor del mundo están observando el caso para definir qué tipo de comisiones pueden cobrar las tiendas digitales en mercados globales.

Epic también aseguró que continuará desafiando las políticas de Apple relacionadas con métodos de pago alternativos y la prohibición de tiendas externas dentro de iOS. La empresa considera que las actuales condiciones siguen siendo restrictivas para desarrolladores y consumidores.

Te puede interesar: El ingenioso plan de Sony para evitar que la PlayStation 6 tenga un elevado precio

En su comunicado, Epic destacó que varios países y regiones ya comenzaron a tomar medidas regulatorias para limitar estas prácticas. Entre ellos mencionaron a Japón, la Unión Europea y Reino Unido, donde ya existen nuevas leyes enfocadas en abrir el ecosistema móvil y reducir las barreras para desarrolladores externos.

Sin embargo, Epic acusa a Apple de seguir aplicando tarifas elevadas y requisitos que consideran excesivos incluso después de los cambios regulatorios.

Por ahora, Fortnite ya puede descargarse nuevamente desde la App Store en la mayoría de los territorios del mundo, aunque la situación todavía no está resuelta por completo en algunos mercados. Epic confirmó que el juego aún no regresará a Australia debido a que continúan los procesos judiciales relacionados con las políticas de pago de Apple en ese país.

El regreso de Fortnite marca uno de los movimientos más importantes en la industria móvil de los últimos años y podría tener un impacto directo en el futuro de las tiendas digitales, los sistemas de pago y la relación entre plataformas tecnológicas y desarrolladores de videojuegos.