Forza Horizon 6 confirma fecha de lanzamiento; ¿cuándo se estrena?

Se trata, sin duda, de uno de los juegos más esperados por los fanáticos de la comunidad de videojuegos a nivel mundial. El Forza Horizon 6 es una completa realidad , motivo por el cual aquí conocerás la fecha de lanzamiento que tendrá en 2026 tanto para PC como para Xbox y la PlayStation 5.

Forza Horizon 6 se ha caracterizado por ser uno de los títulos que más interés ha generado entre la comunidad a través de las redes sociales por el impacto que espera tener, por lo que, pese a ser enero del 2026, muchas personas se preguntan cuánto tiempo falta para que llegue este a las distintas consolas a nivel internacional.

¿En qué mes se estrena el Forza Horizon 6?

Lo primero a tener en cuenta es que el lanzamiento del Forza Horizon 6 se llevará a cabo el próximo martes 16 de mayo del 2026 precisamente para Xbox y PC. Además, será en esta fecha en la que también estará disponible para los suscriptores de la Game Pass Ultimate, por lo que estos ya pueden reservar el juego a partir de ahora.

Forza Horizon es uno de esos videojuegos que por méritos propios se podrían introducir en una cápsula del tiempo para conservarlos para generaciones posteriores. El lanzamiento de una sexta entrega es para celebrarlo por todo lo alto. No es para menos. Canela. pic.twitter.com/x6nwhfCCnZ — Alicia Cofres (@alicia_cofres) January 23, 2026

Como se mencionó anteriormente, el juego de carreras de Playground Games llegará tanto para la PC como para otras consolas como la Xbox Series y la PlayStation 5 (aunque con una fecha diferente), por lo que, con esta apertura, se espera que sea uno de los títulos más vendidos a lo largo de los siguientes meses.

Además, un punto a destacar del Forza Horizon 6 es la posibilidad de tener una nueva entrega en Japón, así como a otras ciudades a nivel mundial que harán que su expansión internacional supere cualquier tipo de expectativas mostrada hasta ahora, hecho que lo hará uno de los títulos más espectaculares de este año.

¿Qué detalles destacan sobre el lanzamiento del Forza Horizon 6?

A diferencia de ediciones que se realizaron en el pasado, para la nueva edición del Forza Horizon 6 se espera que el rol principal lo tenga un turista que sueña con participar en el evento más grande del videojuego, por lo que tendrá que comenzar desde 0 a fin de ganarse un lugar en esta celebración.