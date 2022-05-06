FOTOS: Los últimos 10 rivales de Canelo Álvarez

OSVALDO AGUILAR/MEXSPORT | Photo during the weigh-in ceremony Prior to the Box Fight between Saul -Canelo- Alvarez vs. Julio Cesar Chavez Jr at the MGM Grand Garden Arena. Foto durante la ceremonia de pesaje Oficial previo a la Pelea de Box entre Saul -Canelo- Alvarez vs Julio Cesar Chavez Jr, en el MGM Grand Garden Arena, en la foto: (i-d), Saul -Canelo- Alvarez vs Julio Cesar Chavez Jr 05/05/2017/MEXSPORT/Osvaldo Aguilar.

Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | Foto de accion del combate entre Saul “Canelo” Alvarez vs Gennady Golovkin parte 2 desde T-Mobile Arena en la ciudad de las Vegas, Nevada. Action photo of the fight between Saul “Canelo” Alvarez vs. Gennady Golovkin part 2 from T-Mobile Arena in the city of Las Vegas, Nevada. EN LA FOTO:

Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | Foto de la pelea Rocky Fielding vs Saul “Canelo” Alvarez correspondiente al titulo Peso Super Mediano AMB celebrado en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York en Estados Unidos. EN LA FOTO: Photo of the fight Rocky Fielding vs. Saul “Canelo” Alvarez corresponding to the title Super-Mediumweight WBA held at Madison Square Garden in New York City in the United States. IN THE PHOTO:

Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | (L-R) Saúl -CANELO- ÁLVAREZ (MEX) vs Daniel JACOBS (USA) during the box fight - WBC - WBA - IBF - RING MIDDLEWEIGHT TITLES, 12 ROUNS, at the T-MOBILE Arena, Las Vegas, Nevada, United States, on May 4, 2019 <br><br> (I-D), Saúl -CANELO- ÁLVAREZ (MEX) vs Daniel JACOBS (USA) durante la pelea de Box - WBC - WBA - IBF - RING MIDDLEWEIGHT TITLES, 12 ROUNS, en el T-MOBILE Arena, Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, el 04 de Mayo de 2019.

David Leah/MEXSPORT | (L-R), Saúl -CANELO ÁLVAREZ (MEX) vs Sergey KOVALEV (RUS) during the MAIN-EVENT - WBO LIGHT HEAVYWEIGHT TITTLE - 12 ROUNDS Box fight, at MGM Grand Garden Arena, on November 02, 2019. <br><br> (I-D), Saúl -CANELO ÁLVAREZ (MEX) vs Sergey KOVALEV (RUS) durante la Pelea Estelar Por el - TÍTULO PESADO LIGERO DE LA OMB - 12 ROUNDS, en MGM Grand Garden Arena, el 02 de noviembre de 2019.

El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez ha tenido grandes peleas en los últimos años y la de este sábado 7 de mayo en Las Vegas ante Dmitry Bivol, no es la excepción.

Esos contrincantes que Canelo ha tenido en el pasado, le han dejado las armas y conocimientos para hacerle frente a todos os retos, porque como él menciona, son los que lo mantienen vivo y con hambre de triunfo.

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El Canelo se medirá en la Arena T-Mobile ante Bivol, en un duelo de pesos semicompletos, que podría resultar explosiva en el encordado por el encuentro de dos bestias, que en la ceremonia de pesaje dieron, 174 para Bivol y 174.4 para Canelo.

Además el ruso, expondrá su cetro de los semicompletos, siendo este un ansiado título del invicto en 19 peleas, reto que no resulta ajeno para el tapatío, pues ha enfrentado a invictos y a campeones y han caído ante sus golpes.

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Nov 6, 2021; Las Vegas, Nevada, USA; Canelo Alvarez (gold/white trunks) and Caleb Plant (white/gray trunks) box during their undisputed super middleweight world championship boxing match at MGM Grand Garden Arena. Mandatory Credit: Joe Camporeale-USA TODAY Sports|Joe Camporeale/USA TODAY Sports

Estas son las últimas 10 peleas de Canelo Álvarez

10.- Caleb Plant: Al norteamericano lo enfrentó el 6 de noviembre del año pasado y lo derrotó en 11 episodios, ganando el cetro de la FIB en las 168 libras.

9.- Billy Joe Saunders: El campeón exponía el cetro de la OMB de los supermedianos y fue vendido en ocho rounds, y salió con un pómulo destrozado.

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8.- Avni Yildirim: El turco llegaba como un peleador sin muchos reflectores y resultó ser menos que eso, perdiendo en tres episodios.

7.- Callum Smith: Smith expuso su título de la AMB y fue derrotado en decisión unánime por Canelo.

(L-R), Saúl -CANELO ÁLVAREZ (MEX) vs Sergey KOVALEV (RUS) during the MAIN-EVENT - WBO LIGHT HEAVYWEIGHT TITTLE - 12 ROUNDS Box fight, at MGM Grand Garden Arena, on November 02, 2019. <br><br> (I-D), Saúl -CANELO ÁLVAREZ (MEX) vs Sergey KOVALEV (RUS) durante la Pelea Estelar Por el - TÍTULO PESADO LIGERO DE LA OMB - 12 ROUNDS, en MGM Grand Garden Arena, el 02 de noviembre de 2019.|David Leah/MEXSPORT

6.- Sergey Kovalev: El ruso llegó como un peleador peligroso en los semicompletos, pero Canelo lo maltrató y terminó con él 11 giros de 12.

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(L-R) Saúl -CANELO- ÁLVAREZ (MEX) vs Daniel JACOBS (USA) during the box fight - WBC - WBA - IBF - RING MIDDLEWEIGHT TITLES, 12 ROUNS, at the T-MOBILE Arena, Las Vegas, Nevada, United States, on May 4, 2019 <br><br> (I-D), Saúl -CANELO- ÁLVAREZ (MEX) vs Daniel JACOBS (USA) durante la pelea de Box - WBC - WBA - IBF - RING MIDDLEWEIGHT TITLES, 12 ROUNS, en el T-MOBILE Arena, Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, el 04 de Mayo de 2019.|Osvaldo Aguilar/MEXSPORT

5.- Daniel Jacobs: El 4 de mayo Saúl enfrentó a Jacobs y el duelo lo ganó por decisión unánime en Nueva York.

Foto de la pelea Rocky Fielding vs Saul “Canelo” Alvarez correspondiente al titulo Peso Super Mediano AMB celebrado en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York en Estados Unidos. EN LA FOTO: Photo of the fight Rocky Fielding vs. Saul “Canelo” Alvarez corresponding to the title Super-Mediumweight WBA held at Madison Square Garden in New York City in the United States. IN THE PHOTO:|Osvaldo Aguilar/MEXSPORT

4.- Rocky Fielding: En tres episodios Canelo dio cuenta de este rival que no significó nunca un peligro para Canelo Álvarez.

Foto de accion del combate entre Saul “Canelo” Alvarez vs Gennady Golovkin parte 2 desde T-Mobile Arena en la ciudad de las Vegas, Nevada. Action photo of the fight between Saul “Canelo” Alvarez vs. Gennady Golovkin part 2 from T-Mobile Arena in the city of Las Vegas, Nevada. EN LA FOTO: |Osvaldo Aguilar/MEXSPORT

3.- GGG: Luego de un empate, se vieron de nuevo las caras Canelo y GGG y lo derrotó en 12 giros por decisión mayoritaria.

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2.- GGG: Es la primera vez que se vieron las caras y en un duelazo, se definió un empate polémico.

Photo during the weigh-in ceremony Prior to the Box Fight between Saul -Canelo- Alvarez vs. Julio Cesar Chavez Jr at the MGM Grand Garden Arena. Foto durante la ceremonia de pesaje Oficial previo a la Pelea de Box entre Saul -Canelo- Alvarez vs Julio Cesar Chavez Jr, en el MGM Grand Garden Arena, en la foto: (i-d), Saul -Canelo- Alvarez vs Julio Cesar Chavez Jr 05/05/2017/MEXSPORT/Osvaldo Aguilar.|OSVALDO AGUILAR/MEXSPORT

1.- Julio César Chávez Jr: Chávez parecía un desafío de alto calibre y al menos duró los 12 rounds, pero Canelo ganó en 12 episodios de alto calibre.