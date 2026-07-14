FRACASÓ en América y ahora llega a la MLS como JUGADOR FRANQUICIA

El nivel de la Liga BBVA MX es tal que algunos jugadores que llegan con cartel de estrellas fracasan abruptamente y al dejar el futbol mexicano encuentran un segundo aire. Tal es el caso de Allan Saint-Maximin, delantero francés que fracasó con el América y que ahora llega a la MLS como jugador franquicia del Charlotte FC.

El extremo izquierdo llegó a la liga estadounidense como jugador designado con un contrato de tres años tras su paso por el RC Lens por lo que se mantendrá en el equipo de Carolina del Norte hasta el final de la temporada 2028-29. La dirigencia del club dijo que Saint-Maximin es reconocido por desempeñarse de gran manera en los niveles más exigentes del futbol mundial.

“Maxi es un talento ofensivo de élite que ha rendido de manera constante en los niveles más altos de nuestro deporte, incluso en la Premier League. Estamos encantados de traer a Charlotte a un jugador de su calidad ahora que se encuentra en el apogeo de su carrera”, declaró el gerente general del Charlotte FC, Zoran Krneta.

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El futbolista de 29 años nacido en Chatenay-Malabry ha jugado para el St-Étienne, AS Mónaco, Hannover 96, SC Bastia, OGC Nice, Newcastle, Fenerbahce, Al-Ahli, América y Lens antes de migrar a Estados Unidos.

De fracasar en el América a ser jugador franquicia en la MLS

El canterano del St-Étienne llegó al América en agosto de 2025 tras su paso por el Al-Ahli de Arabia Saudita. Lamentablemente, el futbolista francés solo pudo jugar 16 partidos con el conjunto azulcrema entre el Apertura 2025 y el Clausura 2026 antes de salir sin costo alguno al Lens de Francia en febrero de 2026.

Durante su estancia con el equipo de Coapa logró marcar tres goles y repartir dos asistencias. Sus tantos fueron logrados contra Atlas, Pachuca y León mientras que sus pases para gol fueron registrados ante Pumas y Puebla.