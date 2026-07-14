ÚLTIMO MOMENTO: ‘Refuerzos’ de América reportan en Coapa de cara al Apertura 2026

El Club América se prepara para su debut en el Torneo Apertura 2026 y lo hará con sensaciones extrañas en el banquillo. André Jardine ya no está en el conjunto de Coapa y ahora, Guillermo Almada es el encargado del buque azulcrema. A pesar de que hace unos años el equipo azulcrema nos tenía acostumbrados a grandes fichajes, hoy, no han oficializado ninguna nueva incorporación, aunque celebraon el retorno de sus mundialistas.

Te puede interesar: OFICIAL: Chivas anuncia baja a días de que debute en el Apertura 2026

A través de sus redes sociales oficiales, las Águilas le dieron la bienvenida a los charrúas; Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez, además del mexicano Israel Reyes a los entrenamientos azulcremas. Los primeros dos no la pasaron nada bien en el Mundial 2026 tras la muy temprana eliminación de Uruguay en la justa veraniega, mientras que, el lateral mexicano no tuvo los minutos esperados tras perder la batalla por la titularidad con Jorge Sánchez.

Ahora, con la Copa Mundial de la FIFA 2026 por concluir, las Águilas se enfocarán plenamente en el duelo ante los Gallos Blancos de Querétaro en La Corregidora que marcará el debut de ambos clubes en el Apertura 2026. Será este sábado 18 de julio a las 9:00 pm cuando choquen y busquen sus primeras unidades en el naciente torneo.

Argentina vs Inglaterra por TV Azteca Deportes

Como ya es costumbre, TV Azteca Deportes tiene lo mejor de los eventos deportivos y por ello, tenemos una cita este miércoles 15 de junio desde las 12:40 pm para llevarte un previo imperdible y que estes listo para el pitazo inicial a la 1 de la tarde. Acompaña a Christian Martinoli, Luis García y el mejor equipo de transmisión deportiva del país a través de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com para ver TOTALMENTE GRATIS y EN VIVO el Argentina vs Inglaterra de las semfinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

