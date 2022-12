Francia vs Polonia alineaciones confirmadas

Las selecciones de Francia y Polonia se enfrentan en encuentro de la fase de Octavos de Final de la Copa del Mundo Qatar 2022. Encuentro que podrás seguir en VIVO por aztecadeportes.com y APP de Azteca Deportes a partir de las 9:00 horas tiempo del centro de México.

Una derrota 1-0 ante Túnez en el último partido de la fase de grupos no fue suficiente para evitar que Francia finalizara en la cima del Grupo D, un encuentro que le dio la oportunidad al entrenador Didier Deschamps de hacer rotaciones de cara a este choque de los octavos de final. Sus nueve cambios en el once inicial no valieron la pena en el sentido táctico, considerando esa inesperada caída, pero espera que sus jugadores principales regresen con piernas frescas para lo que será apenas el segundo compromiso de Francia ante Polonia en un torneo importante.

La venganza quizás esté en la mente de “Les Bleus” después de perder su único enfrentamiento previo ante Polonia en la tanda de penaltis por el partido del tercer lugar en la Copa del Mundo de 1982, y habiendo superado los octavos de final en tres de sus últimas cuatro presentaciones en la Copa del Mundo, el campeón defensor debería sentirse seguro de registrar un buen resultado aquí. Sin embargo, eso depende de que Francia pueda pasar la página, ya que queda por ver cómo lo que todavía es un equipo devastado por lesiones se recupera de su primera derrota en un torneo grande desde la Eurocopa 2016 (G9, E4 desde entonces).

Alineaciones confirmadas del Francia vs Polonia

Francia

Portero: Hugo Lloris

Defensas: Jules Koundé, Raphaël Varane, Dayot Upamecano, Theo Hernandez

Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot

Delanteros: Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Kylian Mbappé.

Polonia

Portero: Wojciech Szczesny

Defensas: Matty Cash, Kamil Glik, Jakub Kiwior, Bartosz Bereszynski

Mediocampistas: Grzegorz Krychowiak, Sebastian Szymanski; Jakub Kaminski, Piotr Zielinski, Przemyslaw Frankowski

Delanteros: Robert Lewandowski..