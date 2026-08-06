La frase con la que Joel Huiqui se ganó a toda la afición de Cruz Azul e intimida a los rivales

Cruz Azul está listo para comenzar una nueva participación en la Leagues Cup, con calendario confirmado. Antes del debut frente a Philadelphia Union, Joel Huiqui habló sobre el reto de disputar el torneo en Estados Unidos. En su análisis dejó una frase que rápidamente llamó la atención entre la afición celeste.

Durante la conferencia de prensa previa al encuentro, Joel Huiqui reconoció que los clubes de la MLS tienen una ventaja al disputar la mayoría de sus partidos en casa en la Leagues Cup —que tiene un premio extra—. Sin embargo, dejó claro que esa situación no representa un problema para Cruz Azul porque “es local en cualquier estadio”.

Joel Huiqui confía en el apoyo de la afición de Cruz Azul

El entrenador recordó que Cruz Azul ha disputado varios encuentros como local en estadios distintos al suyo debido a las mudanzas que ha tenido el club. Por ese motivo, aseguró que el equipo está preparado para competir en cualquier escenario.

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“Está acostumbrado a jugar donde sea y realmente estoy seguro de que seremos locales”, afirmó Huiqui. El estratega explicó que la presencia de aficionados celestes en distintas ciudades de Estados Unidos hace que el equipo se sienta respaldado, incluso fuera de México.

Cruz Azul busca cambiar su historia en la Leagues Cup

Huiqui también reconoció que el desempeño de Cruz Azul en las ediciones recientes de la Leagues Cup ha quedado por debajo de las expectativas. La Máquina no ha conseguido una victoria en los 90 minutos desde que el torneo adoptó el formato con los clubes de la Liga MX y la MLS.

Cruz Azul espera recuperar a Christian Ebere

Otro de los temas abordados fue la ausencia de Christian Ebere. Huiqui reveló que el delantero se quedó en México por problemas relacionados con su visado y admitió que el jugador está decepcionado por no poder jugar.

El entrenador expresó su deseo de que la situación pueda resolverse para que Ebere se incorpore en una eventual segunda o tercera fase de la competencia.

Calendario de Cruz Azul en la Leagues Cup 2026