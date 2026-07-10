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Fue CAMPEÓN con Toluca y hoy llega a Pumas totalmente GRATIS

Club Universidad Nacional estaría muy cerca de hacerse de los servicios de Víctor Arteaga, mediocamposta mexicano que llegaría como agente libre.

Arteaga Pumas Toluca
Crédito: Mexsport

Escrito por: Erick De la Rosa

Los Pumas de la UNAM están cerca de un nuevo refuerzo de cara al Torneo Apertura 2026; Víctor Arteaga. El mediocampista mexicano llegaría totalmente gratis al Club Universidad Nacional y firmaría por un año. El jugador de 22 años estuvo en las inferiores del Deportivo Toluca y después fue dejado libre, por lo que arriba al Pedregal tras ser bicampeón del futbol mexicano con la escuadra dirigida por Antonio Mohamed

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Formado en el equipo de la Universidad del Golfo, pasó después por Albinegros y el Cefor, hasta que en el año 2022 fue fichado por las juveniles del Deportivo Toluca. Tras su paso por sub-19, sub-20 y la sub-23, fue hasta enero de 2024 cuando lo subieron al primer equipo choricero.

Ahora, se pondrá a las órdenes de Esteban Solari y su cuerpo técnico en busca de ganarse primero minutos y después pensar en un lugar en el 11 titular. Cabe destacar que, este sería la respuesta inmediata a la salida de César Garza; volante que regresó a Rayados de Monterrey tras un breve préstamo.

Los partidos de los Cuartos de Final del Mundial 2026

  • Jueves 9 de julio | Francia 2-0 Marruecos - 14:00 horas por TV Azteca
  • Viernes 10 de julio | España vs Bélgica - 13:00 horas
  • Sábado 11 de julio | Noruega vs Inglaterra - 15:00 horas por TV Azteca
  • Sábado 11 de julio | Argentina vs Suiza - 19:00 horas

Noruega vs Inglaterra por TV Azteca Deportes

Erling Haaland y los Vikingos de Noruega se enfrentarán a Harry Kane, Jude Bellingham y compañía en el Mundial 2026 y podrás verlo a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes este sábado 11 de julio en punto de las 15:00 horas, tiempo del centro de México.

  • Noruega vs Inglaterra
  • Fecha: sábado 11 de julio
  • Hora: 15:00 horas
  • Transmisión: TV Azteca y plataforma de Azteca Deportes
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