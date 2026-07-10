Fue CAMPEÓN con Toluca y hoy llega a Pumas totalmente GRATIS
Club Universidad Nacional estaría muy cerca de hacerse de los servicios de Víctor Arteaga, mediocamposta mexicano que llegaría como agente libre.
Los Pumas de la UNAM están cerca de un nuevo refuerzo de cara al Torneo Apertura 2026; Víctor Arteaga. El mediocampista mexicano llegaría totalmente gratis al Club Universidad Nacional y firmaría por un año. El jugador de 22 años estuvo en las inferiores del Deportivo Toluca y después fue dejado libre, por lo que arriba al Pedregal tras ser bicampeón del futbol mexicano con la escuadra dirigida por Antonio Mohamed
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Formado en el equipo de la Universidad del Golfo, pasó después por Albinegros y el Cefor, hasta que en el año 2022 fue fichado por las juveniles del Deportivo Toluca. Tras su paso por sub-19, sub-20 y la sub-23, fue hasta enero de 2024 cuando lo subieron al primer equipo choricero.
Ahora, se pondrá a las órdenes de Esteban Solari y su cuerpo técnico en busca de ganarse primero minutos y después pensar en un lugar en el 11 titular. Cabe destacar que, este sería la respuesta inmediata a la salida de César Garza; volante que regresó a Rayados de Monterrey tras un breve préstamo.
Los partidos de los Cuartos de Final del Mundial 2026
- Jueves 9 de julio | Francia 2-0 Marruecos - 14:00 horas por TV Azteca
- Viernes 10 de julio | España vs Bélgica - 13:00 horas
- Sábado 11 de julio | Noruega vs Inglaterra - 15:00 horas por TV Azteca
- Sábado 11 de julio | Argentina vs Suiza - 19:00 horas
Noruega vs Inglaterra por TV Azteca Deportes
Erling Haaland y los Vikingos de Noruega se enfrentarán a Harry Kane, Jude Bellingham y compañía en el Mundial 2026 y podrás verlo a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes este sábado 11 de julio en punto de las 15:00 horas, tiempo del centro de México.
- Noruega vs Inglaterra
- Fecha: sábado 11 de julio
- Hora: 15:00 horas
- Transmisión: TV Azteca y plataforma de Azteca Deportes