Fue CAMPEÓN con Toluca y hoy llega a Pumas totalmente GRATIS

Los Pumas de la UNAM están cerca de un nuevo refuerzo de cara al Torneo Apertura 2026; Víctor Arteaga. El mediocampista mexicano llegaría totalmente gratis al Club Universidad Nacional y firmaría por un año. El jugador de 22 años estuvo en las inferiores del Deportivo Toluca y después fue dejado libre, por lo que arriba al Pedregal tras ser bicampeón del futbol mexicano con la escuadra dirigida por Antonio Mohamed

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Formado en el equipo de la Universidad del Golfo, pasó después por Albinegros y el Cefor, hasta que en el año 2022 fue fichado por las juveniles del Deportivo Toluca. Tras su paso por sub-19, sub-20 y la sub-23, fue hasta enero de 2024 cuando lo subieron al primer equipo choricero.

Ahora, se pondrá a las órdenes de Esteban Solari y su cuerpo técnico en busca de ganarse primero minutos y después pensar en un lugar en el 11 titular. Cabe destacar que, este sería la respuesta inmediata a la salida de César Garza; volante que regresó a Rayados de Monterrey tras un breve préstamo.

Los partidos de los Cuartos de Final del Mundial 2026

Jueves 9 de julio | Francia 2-0 Marruecos - 14:00 horas por TV Azteca

Viernes 10 de julio | España vs Bélgica - 13:00 horas

Sábado 11 de julio | Noruega vs Inglaterra - 15:00 horas por TV Azteca

Sábado 11 de julio | Argentina vs Suiza - 19:00 horas

Noruega vs Inglaterra por TV Azteca Deportes

Erling Haaland y los Vikingos de Noruega se enfrentarán a Harry Kane, Jude Bellingham y compañía en el Mundial 2026 y podrás verlo a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes este sábado 11 de julio en punto de las 15:00 horas, tiempo del centro de México.

