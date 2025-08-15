Fue campeón en México, brilló en Chivas y hoy revela cómo las adicciones casi acaban con su vida

La plantilla de Chivas ha sufrido varios cambios para este Apertura 2025, sobre todo con la reciente firma de cinco jugadores . Se tratan de juveniles de la cantera y haciendo hincapié en las fuerzas básicas del Rebaño, un futbolista que podría haber marcado una época en Guadalajara fue Jorge Enríquez García. Sin embargo, sus adicciones hicieron que su carrera fuera olvidada y su vida, incluso, corriiera peligro.

En un podcast con El RePortero, el ex Chivas abrió su corazón y reveló en qué adicciones cayó a lo largo de su carrera como profesional debido a su debilidad mental. Entre ellas, el 'Chatón' sufrió problemas de alcoholismo y de drogadicción que lo llevaron a una depresión que le hizo intentar quitarse la vida en tres ocasiones.

Mexsport Jorge Enríquez cayó en las adicciones mientras jugaba en Chivas

¿Qué dijo Jorge Enríquez sobre sus adicciones mientras jugaba en Chivas?

A pesar de ser futbolista profesional, Enríquez confesó que sufría de ansiedad y no sabía cómo manejarlo. “Traté de fugarme de todas estas emociones de la peor manera: me refugié en el alcohol, me refugié en las mujeres (sexo casual)”, sentenciaba el ex jugador. Pero eso no es todo, sino que el ‘Chatón’ afirmó que entró en fuertes depresiones que lo llevaron a estar cerca de la muerte.

Enríquez confesó que no tenía ganas de vivir, por lo que intentó suicidarse tres veces. Se metió en el alcoholismo, en las drogas, “en situaciones muy complicadas que creí que no la iba a librar”, fue como lo describió el canterano de Chivas en el podcast. Sin embargo, con ayuda de distintos procesos en centros de rehabilitación y de su familia, el ex futbolista pudo salir adelante y dejar atrás las adicciones.

¿Cómo fue el paso de Jorge Enríquez por Chivas?

Enriquez debutó en el año 2010 tras haberse formado en las fuerzas básicas del Rebaño e incluso en 2012 se consolidó con una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres. No obstante, el único título que consiguió con el club fue la Copa MX con Matías Almeyda como entrenador, durante el Apertura 2015. Jugó un total de 134 partidos y logró convertir 4 goles.

¿A qué se dedica Jorge Enríquez tras su retiro del futbol?

Según pudo explicar Enríquez en el podcast, hace un poco de todo: Emprende y genera contenido en sus redes sociales, aunque también se dedica a ser entrenador y forma parte del área administrativa de un equipo de futbol.