Fue campeón en Monterrey, jugó en Chivas y hoy revela cómo hizo para ganar una verdadera fortuna

El futbol hoy en día hace que prácticamente todos los jugadores sean ‘ricos’ o, al menos, tengan más dinero que la media de la sociedad. Al margen de eso, un futbolista con pasado en Rayados de Monterrey y Chivas (cuyo entrenador puso fin a ciertos rumores) aseguró cuál fue su fórmula mágica para ganar una verdadera fortuna a lo largo de su carrera.

El futbolista en cuestión es nada menos que Sergio Cherokee Pérez, quien se retiró del futbol profesional hace poco más de 8 años y ahora contó públicamente cómo hizo para ganar más dinero que muchos de sus ex compañeros de Puebla. Aunque surgió allí, ganó más títulos en Primera División con Monterrey (que tendría un fichaje bomba que sorprendió) .

Cherokee Pérez en Rayados de Monterrey

Así Cherokee Pérez ganó una fortuna tras jugar en Puebla, Monterrey y Guadalajara, entre otros

El ex futbolista contó que su “mejor decisión financiera” y que tomó con calma fue decirse a sí mismo: “no me voy a casar antes de los 30 y no voy a tener hijos antes de los 35”. Así lo contó el propio Cherokee Pérez en diálogo con Capitán Financiero, sitio especializado en economía.

TE PUEDE INTERESAR:



“¿Por qué? Porque estoy viendo a quiénes les va bien, pero es un rollo cambiarse de ciudad. Entonces nuevos muebles, nueva casa, nuevas escuelas, se les va lana por todos lados. Yo veía compañeros que ya tenían que hacer mínimo 100 mil pesos al mes para su fijo, para la familia”, agregó el ex lateral derecho.

Cherokee Perez en Chivas, ex Monterrey.

Además, reveló que de niño vivió traumas económicos en su casa y también vio a varios futbolistas que hicieron mucho en Puebla que luego lo despilfarraron. Por ese motivo, el ex lateral que hoy tiene 39 años decidió vivir una vida sin tantos lujos, sin una gran casa ni un carro deportivo último modelo.

Los títulos que ganó Cherokee Pérez en los equipos de México en los que jugó