Fichaje BOMBA de Rayados de Monterrey habría buscado a HIPNOTIZADOR, tras tener sequía de goles en la Liga BBVA MX

En los últimos días ha circulado el rumor de que gente cercana a Anthony Martial, el fichaje bomba de los Rayados de Monterrey, habría buscado a John Milton, un reconocido hipnotizador, quien ha ganado popularidad dentro del mundo del deporte por haber ayudado a los atletas a recuperar su mejor versión, siendo este una opción real para mejorar el desempeño del atacante quien no se ha logrado adaptar a la Liga MX.

Y es que el jugador francés que llegó como el “refuerzo bomba” al club regiomontano, pero tras un torneo pobre, este solamente acumula la increíble cantidad de 9 partidos jugados y 0 goles y 0 asistencias; números muy por debajo de lo que se esperaba del delantero, por lo que no sería tan extraño (¿O sí?), que buscaran ayuda de un “hipnotizador”, quien además es una celebridad.

¿Quién es John Milton?

El hipnotizador chileno, John Milton, es conocido en todo el mundo por ser uno de los máximos exponentes de la hipnosis moderna; es hijo del hipnotista brasileño Taurus do Brasil, quien en décadas pasadas se hizo de gran popularidad, y desde muy joven se adentró en el estudio de la mente humana, por lo que hoy lleva ya más de tres 30 años de experiencia.

Durante su trayectoria, el también conocido como “El Caballero de la Hipnosis” ha desarrollado su propio método, al cuál ha llamado “La Hipnosis Sincrónica”, en donde combina respiración, sugestión y técnicas para acceder a niveles profundos del subconsciente, mismo que le ha dado gran reconocimiento por todo el continente sorprendiendo a propios y a escépticos.

Por ahora esto solo ha sido un rumor, el cuál comenzó a circular en el programa "La Deportiva", según el comunicador Willie González y no se ha comunicado nada por parte del exjugador del Manchester United quien durante sus primeros años de carrera fue descrito como una promesa del futbol mundial.

