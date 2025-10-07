Fue DT en la Liga BBVA MX, ha hablado mal de los mexicanos y hoy está en grave estado de salud

En Argentina están conmocionados por el grave estado de salud que atraviesa Miguel Ángel Russo. El entrenador argentino, que al igual que otros compatriotas como Antonio Mohamed dirigió la Liga BBVA MX, se encuentra de licencia médica desde fines de septiembre tras conocerse que se encuentra débil, con pronóstico reservado y permanece bajo atención médica en su domicilio.

¿Qué enfermedad padece Miguel Ángel Russo?

Según distintas fuentes internacionales, Russo se enfrenta a un cáncer de vejiga y de próstata desde el año 2017. El estratega de 69 años se ha sometido a múltiples tratamientos y cirugías a lo largo de este último tiempo y, si bien superó episodios muy críticos mediante quimioterapia y procedimientos médicos especializados, en los últimos meses su estado se ha visto significativamente deteriorado.

Boca Juniors / X Miguel Russo en Boca Juniors

Estas últimas semanas, Russo ha estado hospitalizado debido a complicaciones en su salud, incluyendo infecciones y cuadros de deshidratación. Según Boca Juniors, club al que dirige, su situación continúa siendo delicada y han pedido continuar enviándole apoyo y buenos deseos en su recuperación. Cabe destacar que el argentino firmó con el ‘Xeneize’ para disputar el Mundial de Clubes, donde fue protagonista de una declaración polémica.

Miguel Ángel Russo y su polémico episodio con México

En su debut como entrenador, Boca se enfrentó al Benfica por la primera jornada de la fase de grupos del Mundial de Clubes 2025. El partido finalizó en empate 2-2 y Ángel Di María había anotado el descuento parcial mediante un penalti sancionado por el juez mexicano César Arturo Ramos. No obstante, para Russo no había sido infracción y una polémica frase se volvió viral al respecto.

En conferencia de prensa, el timonel argentino soltó: “Para mí, desde donde lo vi, no fue penal”. Si bien es cierto que posteriormente declaró que la jugada “es discutible”, hizo hincapié en los conocimientos del árbitro mexicano: “Son árbitros mexicanos, me han dirigido en Arabia, yo los conozco, todo”.

Comunicado oficial de Boca Juniors sobre la salud de Russo

El lunes 6 de octubre, Boca lanzó un comunicado oficial confirmando que Russo “se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado y recibe atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del club”. Dicho anuncio reflejó la gravedad de su situación que tiene preocupados tanto a los aficionados del ‘Xeneize’ como a todo el futbol argentino.