La Liga BBVA MX ha tenido futbolistas de alto calibre a lo largo de la historia y uno que supo brillar en varios equipos, pero sobre todo en Cruz Azul, fue Carlos Hermosillo. Se trata de uno de los referentes del futbol mexicano, pues es el segundo máximo goleador en toda la historia de la Primera División de México, además de ser el quinto futbolista mexicano con más goles en la Selección Mexicana, que enfrentará a Uruguay en noviembre .

“El grandote de Cerro Azul”, como era conocido, marcó 169 goles con la camiseta de Cruz Azul, siendo un verdadero ídolo de la institución cementera. Se retiró como jugador profesional en el año 2001, luciendo la playera de La Máquina en un evento que tuvo a figuras internacionales como Diego Maradona. Sin embargo, tras su retiro, se volcó a la política. Por otro lado, el futuro de Kevin Mier en Cruz Azul pende de un hilo .

MEXSPORT

Hermosillo se mudó a España tras retirarse del futbol y allí se capacitó como director deportivo durante un año hasta 2003. Luego, pasó a formar parte de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) con el cargo de subdirector del Deporte, hasta el año 2006. El 3 de diciembre de ese mismo año, el entonces presidente electo, Felipe Calderón, lo designó como titular de la Comisión Nacional del Deporte.

¿A qué se dedica Carlos Hermosillo en 2025?

Sin embargo, en el año 2009, el ex Cruz Azul dejaría este cargo para postularse como diputado federal. Sin éxito en el marco político, Hermosillo se dedica a ser comentarista y analista deportivo desde el año 2013. No obstante, muchos no olvidan su magnífica carrera como jugador, en la que supo jugar en otros clubes como el América, Rayados de Monterrey, Chivas, Necaxa y Atlante.

¿Cuántos goles acumula Carlos Hermosillo en la historia?

En total, Hermosillo marcó 294 goles repartidos de la siguiente manera: América (78 en 176 PJ), Monterrey (20 en 36 PJ), Cruz Azul (169 en 239 PJ), Necaxa (13 en 30 PJ), Atlante (7 en 16 PJ) y Chivas de Guadalajara (7 en 36 PJ).