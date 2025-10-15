Fue un héroe para Chivas y no descarta volver, a pesar de que hoy está en el Barcelona
El español trabajó 6 años para el club rojiblanco y fue pieza clave en la producción de futbolistas de la cantera, como lo es Armando “Hormiga” González
Gerard Piniés es el héroe de Chivas que no descarta volver en algún momento al club, pese a que hoy trabaja en el Barcelona. El español estuvo 6 años en el club rojiblanco y fue pieza fundamental en la producción de futbolistas, pues fue el encargado de prepararlos físicamente para que destaquen en el primer equipo, tal como lo hace actualmente Armando González, a quien le llegaron elogios desde el viejo continente .
El preparador físico arribó al futbol mexicano en 2019, cuando le salió la oportunidad de trabajar en Guadalajara. El nacido en Barcelona detalló que esperaba estar 2 años en la Liga BBVA MX, pero ello se convirtió en 6, hasta que salió del club previo al arranque del Apertura 2025, que en este torneo tuvo una levantada con Gabriel Milito y buscarían a un jugador carísimo .
Los triunfos de Gerard Piniés en Chivas
Gerard Piniés trabajó en las Fuerzas Básicas de Chivas y cosechó varios triunfos, pues salió campeón en las categorías Sub-16, 17 y 20. Además, el preparador físico fue parte fundamental en la obtención del primer título del club en la Sub-23 junto al entrenador Pepe Meléndez.
TE PUEDE INTERESAR:
- Fue fundamental para México en el Mundial Sub-20 y está borrado de la Liga BBVA MX, pero suena para el Sevilla
- Prensa argentina se rinde ante figura de México en el Mundial Sub-20 y no es Gilberto Mora: “Sorprendió a todos”
- En Cruz Azul es uno de los consentidos, pero en Chivas se fue por la puerta de atrás
El español no solo dejó en Chivas títulos, sino también jugadores que le tocó acompañar en las categorías menores y que hoy destacan en la Liga BBVA MX, tal es el caso de Armando González y Diego Ochoa, quien fue el jugador revelación en el Mundial Sub-20.
¡Felicidades a todos los implicados! 👏🏻🏆 https://t.co/CXjG7kJbap— Gerard Piniés (@Gerard_Pinies) November 13, 2022
La salida del preparador físico de Chivas y su anhelo por regresar
El preparador físico se despidió de Chivas con un mensaje que publicó en redes sociales, pues previo al arranque del Apertura 2025 salió del club, debido a que hubo una reestructuración en la institución, aunado que le llegó una oferta para trabajar en La Masía, cantera del Barcelona.
El español declaró en entrevista que le quedaron cosas pendientes en Chivas, por lo que no descarta volver a trabajar en la Liga BBVA MX, país al que le tiene un gran cariño, ya que su pareja es mexicana.