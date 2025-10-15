Fue un héroe para Chivas y no descarta volver, a pesar de que hoy está en el Barcelona

Gerard Piniés es el héroe de Chivas que no descarta volver en algún momento al club, pese a que hoy trabaja en el Barcelona. El español estuvo 6 años en el club rojiblanco y fue pieza fundamental en la producción de futbolistas, pues fue el encargado de prepararlos físicamente para que destaquen en el primer equipo, tal como lo hace actualmente Armando González, a quien le llegaron elogios desde el viejo continente .

El preparador físico arribó al futbol mexicano en 2019, cuando le salió la oportunidad de trabajar en Guadalajara. El nacido en Barcelona detalló que esperaba estar 2 años en la Liga BBVA MX, pero ello se convirtió en 6, hasta que salió del club previo al arranque del Apertura 2025, que en este torneo tuvo una levantada con Gabriel Milito y buscarían a un jugador carísimo .

@gerardpinies Gerard Piniés fue preparador físico de Chivas durante 6 años, tiempo en el que ayudó a varios futbolistas a crecer

Los triunfos de Gerard Piniés en Chivas

Gerard Piniés trabajó en las Fuerzas Básicas de Chivas y cosechó varios triunfos, pues salió campeón en las categorías Sub-16, 17 y 20. Además, el preparador físico fue parte fundamental en la obtención del primer título del club en la Sub-23 junto al entrenador Pepe Meléndez.

El español no solo dejó en Chivas títulos, sino también jugadores que le tocó acompañar en las categorías menores y que hoy destacan en la Liga BBVA MX, tal es el caso de Armando González y Diego Ochoa, quien fue el jugador revelación en el Mundial Sub-20.

¡Felicidades a todos los implicados! 👏🏻🏆 https://t.co/CXjG7kJbap — Gerard Piniés (@Gerard_Pinies) November 13, 2022

La salida del preparador físico de Chivas y su anhelo por regresar

El preparador físico se despidió de Chivas con un mensaje que publicó en redes sociales, pues previo al arranque del Apertura 2025 salió del club, debido a que hubo una reestructuración en la institución, aunado que le llegó una oferta para trabajar en La Masía, cantera del Barcelona.

El español declaró en entrevista que le quedaron cosas pendientes en Chivas, por lo que no descarta volver a trabajar en la Liga BBVA MX, país al que le tiene un gran cariño, ya que su pareja es mexicana.